Leocadia andrà da Alonso con un ordine preciso nelle prossime puntate de La Promessa: "Devi licenziare Teresa", dirà al marchese dopo aver visto la ragazza baciare Cristobal.

Le anticipazioni rivelano che Alonso convocherà Teresa e Cristobal per sentire la loro versione prima di prendere un provvedimento. Il marchese, alla fine, non ascolterà Leocadia.

L'arrivo di Cristobal a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia continuerà a voler dettare legge in famiglia. La donna si sentirà ormai la padrona di casa, soprattutto perché Alonso prenderà come oro colato ogni suo consiglio, ma non sarà per sempre così.

Con il passare del tempo, il marchese si renderà conto che Leocadia non è così affidabile e lo dimostrerà il fatto che non si lascerà più manipolare da lei. Nelle prossime puntate Romulo dirà addio a La Promessa e il suo posto da maggiordomo andrà a Cristobal come consiglierà Leocadia al marchese. La signora De Figueroa farà assumere il nuovo arrivato con un curriculum impeccabile, ma non sarà solo questo il motivo del suo entusiasmo. Si scoprirà, infatti, che Cristobal è l'amante di Leocadia da molti anni. La loro relazione clandestina proseguirà anche tra le mura de La Promessa, ma qualcuno rischierà di minare la felicità di Leocadia che andrà su tutte le furie. Teresa, infatti, inizierà ad avvicinarsi sempre più a Cristobal e tra loro nascerà un sentimento.

Alonso sarà più cauto nelle decisioni

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cristobal e Teresa si lasceranno andare alla passione e Leocadia li sorprenderà insieme. La donna andrà su tutte le furie e correrà da Alonso a raccontagli ciò che ha visto. "Teresa si è avventata su Cristobal per baciarlo", dirà Leocadia cambiando i fatti, "Lei è una donna sposata, è uno scandalo". La donna si affretterà a suggerire la soluzione per Alonso: "Devi licenziare Teresa", dirà. Il marchese annuirà, ma prima vorrà sentire la versione dei due servitori separatamente. Dal racconto di Teresa e Cristobal emergerà che entrambi hanno voluto quel bacio e che è stato un momento di debolezza. Per questo motivo, Alonso deciderà di non licenziarli mandando in fumo il piano di Leocadia.