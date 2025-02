Nelle prossime puntate di Tradimento, Güzide non nasconderà di non accettare il legame tra Oylum e Behram. Lo affronterà faccia a faccia per una questione riguardante la casa che le ha dato in affitto e, durante la loro discussione, sarà molto chiara con il ragazzo: Oylum non rappresenta nulla per lui, ma, soprattutto, non diventerà sua moglie.

Güzide senza casa, Behram le offre una villa

Güzide si troverà in seria difficoltà quando Tarik la lascerà senza una casa. Lei, otto anni prima, gli ha fatto una procura, in cui gli dava la possibilità di gestire i suoi beni.

Tarik l'ha usata per vendere tutti gli immobili intestati a Güzide, tra cui la loro villa di famiglia.

Güzide si troverà senza un tetto sulla testa, ma ci penserà Behram a darle una mano. Il ragazzo è invaghito di Oylum e vorrà fare buona impressione con Güzide. Per questo le darà una villa, dove vivere con tutta la sua famiglia. Güzide sarà molto grata al ragazzo e avrà anche una buona opinione di lui, fino a quando si renderà conto che non è proprio così buono come fa pensare.

Güzide sfugge a un attentato e scopre il lato oscuro di Behram

Güzide rischierà di morire: un uomo, a bordo di una moto, passerà di fronte all'ingresso del suo ufficio e le sparerà proprio mentre sarà fuori. Fortunatamente la donna si salverà e vorrà capire chi abbia assoldato un uomo per compiere una cosa del genere.

Pensando di fare una bella figura con Güzide, Behram troverà l'uomo e lo porterà in un capannone abbandonato, legandolo mani e piedi. Chiamerà Güzide e le dirà di raggiungerlo, ma quando la donna arriverà lì e vedrà questo inedito lato di Behram, il ragazzo inizierà a piacergli un po' di meno, soprattutto quando si renderà conto che possiede una pistola.

Güzide non accetta il legame di Behram con Oylum

Güzide inizierà a essere preoccupata per Oylum, perché scoprirà che ha lasciato Tolga e ha iniziato a frequentare Behram. In più, non vorrà avere nessun debito con lui. Güzide invierà al suo conto i soldi per l'affitto, ma Behram glieli manderà indietro con Nazan. A Güzide non resterà che prendere quella busta piena di soldi e andare nell'hotel di proprietà di Behram per parlargli faccia a faccia.

"Ho inviato i soldi dell'affitto sul tuo conto e tu me li hai rimandati indietro con Nazan. Perché lo fai? Pensi che vivrò a casa tua senza pagarti l'affitto?", dirà Güzide a Behram e lui proverà a giustificarsi, ma Güzide gli dirà una frase che lo lascerà interdetto: "Oylum non è nessuno per te e, soprattutto, non diventerà nessuno per te". È chiaro che Güzide faccia riferimento a un possibile matrimonio tra i due, lei avrebbe preferito, di gran lunga, che la figlia sposasse Tolga.