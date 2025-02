Ozan tornerà in libertà: la testimonianza di due testimoni oculari lo scagionerà dall'accusa di aver tentato di uccidere il capocantiere. Prima della scarcerazione, Ozan passerà dei brutti momenti in prigione, visto che sarà coinvolto in una rissa che gli lascerà evidenti segni sul corpo e farà preoccupare la sorella Oylum. Lo rivelano le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda su Canale 5 nel pomeriggio di martedì 18 febbraio.

Ozan coinvolto in una rissa in carcere: spoiler del 18 febbraio

Ozan è stato arrestato perché ritenuto responsabile della caduta di Refik il capocantiere della ditta di Oltan.

Oylum andrà a trovare il fratello in carcere e si preoccuperà molto quando vedrà le ferite da lui riportate durante una rissa scoppiata tra lui e altri detenuti. Ozan cercherà di rassicurare Oylum e i due si troveranno d'accordo sul fatto di voler trovare un modo per non fare più soffrire la madre Guzide. Oylum avrà timore che la madre non possa perdonarla per averle tenuto nascosta la verità sui suoi studi e ne parlerà anche con Sezai. Quest'ultimo cercherà di rassicurarla e le confesserà di avere una figlia che vive in Canada.

Ozan viene scarcerato: i due testimoni lo scagionano

La detenzione di Ozan non durerà a lungo, visto che verrà scarcerato. Il giovane verrà a sapere da Oltan che i due testimoni oculari hanno ritrattato la precedente testimonianza, scagionandolo da tutte le accuse.

In realtà, questa sarà una mossa studiata proprio da Oltan per ricattare Guzide e costringerla a favorirlo in una causa in cui lui è imputato in tribunale. Nelle trame successive, la giudice cederà al ricatto di Oltan e il processo contro di lui si concluderà senza accuse a suo carico. Guzide pagherà a caro prezzo tutto questo, visto che Tarik scoprirà che la moglie si è fatta corrompere da Oltan e la denuncerà facendole perdere la carica di giudice.

L'unica nota positiva in tutto questo sarà il fatto che Guzide farà pace con entrambi i suoi figli.

Continua il successo di Tradimento in daytime e in prima serata

La serie con protagonista Vahide Percin ha preso il posto di Endless Love nel cuore del pubblico italiano. Lo testimoniano i dati di ascolto giornalieri che riportano una media di 2,2 milioni di telespettatori e uno share intorno al 18-19%.

Anche l'appuntamento domenicale in prima serata ottiene un buon riscontro, con uno share del 14%, nonostante l'agguerrita concorrenza delle altre reti. Ad esempio, nella serata di domenica 16 febbraio, la serie turca si è dovuta scontrare con l'episodio finale di Mina Settembre, una serie che tiene incollati una media di 4 milioni di telespettatori a puntata.