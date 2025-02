Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una scoperta destinata a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Nella puntata che andrà in onda giovedì 27 febbraio alle 20:50 su Rai 3, Guido sarà sconvolto dopo aver scoperto che Mimmo e Mariella sono diventati una coppia. Il vigile correrà quindi a sfogarsi con Michele. Nel frattempo, ci sarà una bella notizia in arrivo per Damiano, mentre Rossella sarà pronta a voltare pagina. Spazio anche alle vicende di Enrica, che riceverà una telefonata.

Guido scopre che Mariella è felice con Mimmo

Guido tornerà a Napoli, dove lo aspetta una brutta notizia: Mariella ha voltato pagina.

Il vigile urbano scoprirà che la sua ex è felice con Mimmo, e questa cosa turberà molto Del Bue. Nonostante Guido abbia messo fine al suo matrimonio da diversi mesi, poiché si è innamorato perdutamente di Claudia Costa, la gelosia e il rimpianto saranno protagonisti. Del Bue sarà, infatti, così sconvolto da correre subito a sfogarsi con il suo amico Michele. Nel frattempo, Mariella continuerà a essere pienamente compresa da Mimmo, che la appoggerà in ogni sua decisione.

Damiano riceve una bella notizia

Nel frattempo, arriverà una notizia positiva per Damiano Renda, ma questa non sarà piacevole per Viola. Tuttavia, i problemi per il poliziotto non finiranno, poiché in ufficio continueranno a esserci tensioni con Gallo.

I rapporti tra Damiano e il suo responsabile si complicheranno ulteriormente e non è ancora chiaro se Renda riuscirà a sopportare a lungo l'atteggiamento dispotico e autoritario di Gallo. Ci sarà poi spazio anche per le vicende legate all'ospedale San Filippo di Napoli, dove Rossella, forte della denuncia sporta contro Fusco, sarà pronta a riprendere in mano la sua vita, sempre con Nunzio al suo fianco.

Mentre la dottoressa Graziani volterà pagina dopo le ultime tristi vicende, per Enrica Sanseverino sarà il momento di rispondere al telefono: riceverà una chiamata inaspettata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Niko ha deciso di rimanere a Palazzo Palladini

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Micaela si è infuriata con Niko per la sua decisione di lasciare Palazzo Palladini contro la volontà di Jimmy.

L'avvocato Poggi ha poi riflettuto sul da farsi, capendo che era meglio non trasferirsi da Valeria, per consentire a suo figlio di rimanere vicino ai nonni, alla madre e alla zia. Nel frattempo, Mariella e Mimmo si sono baciati, mentre Rossella ha trovato il coraggio di denunciare il primario Daniele Fusco alla polizia per le molestie subite a lavoro. Per Rosa, intanto, le cose sono andate per il verso giusto: la storia con Pino è decollata e ha trovato anche il tempo e la voglia di impegnarsi con la scuola serale.