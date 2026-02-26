La rottura tra Elodie e Andrea Iannone non è mai stata ufficializzata dai due diretti interessati, ma in queste ore il settimanale Diva e Donna ha fornito un retroscena: "Lite in strada". Stando a quanto si apprende i due ex fidanzati si sarebbero visti, ma l'incontro fra i due non sarebbe andato nel migliore dei modi: la cantante avrebbe iniziato ad urlare, mentre lo sportivo si sarebbe dileguato.

Al momento non è dato sapere i motivi della discussione ma da quando Elodie è stata più volte pizzicata in compagnia di Franceska Nuredini, Iannone avrebbe pubblicato diverse frecciatine sui social.

Per quanto riguarda l'ex pilota della MotoGp invece si vociferava un possibile flirt con Rocio Munoz Morales ma l'attrice ha smentito di avere intrapreso una nuova relazione dopo l'addio sofferto con Raul Bova.

Elodie e Franceska Nuredini verso la convivenza?

Da settimane, Elodie viene spesso paparazzata in compagnia di Franceska Nuredini.

Le due si sono concesse una vacanza rilassante in Thailandia. Ma non solo sono state avvistate insieme anche durante i festeggiamenti del Carnevale di Venezia. Ultimamente il settimanale Chi ha ipotizzato una possibile convivenza fra la cantante e la ballerina, poiché le due sono state viste in un negozio del centro di Milano che vende oggetti per la casa. Elodie e Franceska non hanno mai confermato la liaison, ma ad oggi sembrano essere inseparabili.

Cosa pensano gli utenti del web

Su X, la possibile relazione tra Elodie e Franceska Nuredini sembra essere stata accolta con grande entusiasmo fra i fan della cantante.

Un utente ha scritto: "Finalmente Elodie è libera di amare chi vuole". Un altro utente ha invece commentato il gossip di Diva e Donna riguardo il litigio in strada tra i due ex: "Io un po' Andrea Iannone lo capisco. Dopo la rottura con Elodie, il pilota ancora rosica per essere stato lasciato e perché la ex si è fidanzata con una donna". Tra i fan c'è chi si è domandato: "Scusate ma se anche nei vari videoclip di Elodie compariva Franceska, da quanto va avanti la falsa storia con Iannone?". Un fan ha affermato: "Elodie e Franceksa vivetevi senza pensare alle malelingue. D'altronde al cuore non si comanda".