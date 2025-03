Il 18 marzo scorso le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso più volte Shaila Gatta in lacrime. La concorrente ha ceduto allo sconforto sia ripensando alla fine della storia d'amore con Lorenzo Spolverato, che per il malessere che sta provando dopo sei mesi di reclusione all'interno della casa. La ballerina ha chiesto aiuto piangendo e singhiozzando sdraiata per terra.

Gli sfoghi davanti alle telecamere

Sono passati pochi giorni da quando Shaila e Lorenzo hanno chiuso la loro relazione, ma la ragazza sembra ancora molto provata dalla rottura.

Martedì scorso, infatti, la ballerina si è sfogata con le amiche sulle sensazioni che sta provando da quando ha deciso di prendere le distanze dall'ormai ex fidanzato.

"Mi sento un pesce fuor d'acqua, perché si sta comportando in questo modo? Sento come se avessi uno straniero di fronte", ha detto Gatta tra le lacrime.

Anche se è convinta di non voler tornare insieme al finalista del Grande Fratello, l'ex velina ha ammesso: "Mi manca lui e la mia parte che veniva fuori con lui".

Qualche ora dopo Shaila ha ceduto nuovamente allo sconforto: le telecamere, infatti, hanno ripreso la ragazza sdraiata per terra e con una mani in faccia per cercare di nascondere il suo pianto. "Voglio aiuto", ha detto la concorrente tra le lacrime e i singhiozzi mentre Chiara cercava di consolarla accarezzandole la spalla.

questo programma l’ha veramente distrutta penso non sia mai stato ridotto nessuno così dovrà farsi undici anni di terapia pic.twitter.com/YzqGuSuCA0 — assenzio (@archivesco) March 19, 2025

Il sostegno degli spettatori

La richiesta d'aiuto di Shaila ha colpito i fan del Grande Fratello, tant'è che sui social si possono trovare tantissimi commenti a favore della concorrente e contro il reality.

"Questo programma l'ha distrutta", "Nessuno è mai stato ridotto così, dovrà fare anni di terapia", "Nessuno è stato massacrato come lei per sei mesi consecutivi", "Ho pianto con lei", "Mi si è spezzato il cuore", "L'hanno solo denigrata sia come singolo che in coppia, che vergogna", "Stava aspettando solo Lorenzo che arrivasse ad abbracciarla", "L'ha voluto lei, non doveva fidarsi di un uomo tossico come Lorenzo", si legge su X in queste ore.

Le critiche sui social

Sul web, però, c'è anche chi non ha creduto alle lacrime di Shaila e chi non ha perso l'occasione per punzecchiarla.

"Lacrime di coccodrillo", "Sta crollando il castello che si è costruita, per questo piange", "Un soggetto del genere è indifendibile", "Pianto da vittima per accaparrarsi i voti per la finale", "Si facesse un esame di coscienza", "Questa sceneggiata è solo per convincere il pubblico a mandarla in finale", "Che falsità questa ragazza", "Ha fatto tutto da sola e ora che è stata smascherata piange", "Il karma gira", "Piangerà ancora di più quando uscirà dalla casa del Grande Fratello e capirà che non è amata come pensa", hanno scritto alcuni spettatori su X dopo aver visto lo sfogo di Gatta della notte scorsa.