Nell'ultima puntata di Uomini e donne andata in onda, Gianmarco Steri ha rincorso Francesca dietro le quinte e poi l'ha raggiunta in aeroporto per convincerla a tornare nel programma. Se gran parte del pubblico fa il tifo per questa "coppia", Alessandro Rosica sostiene che tra i due non ci sarà mai un lieto fine, perché il tronista non sarebbe realmente interessato a lei.

L'indiscrezione che circola in rete

Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di Uomini e donne (il cast si ritroverà in studio il 30 e il 31 marzo), Alessandro Rosica si è esposto per commentare una "coppia" che sta appassionando molti spettatori.

Dopo aver visto l'esterna in cui Gianmarco ha fatto di tutto per convincere Francesca a tornare, l'esperto di gossip ha scritto su Instagram: "A lui non piace lei, allunga solo il brodo come da consuetudine".

Non è la prima volta che si espone sul trono di Gianmarco e su quelle che sarebbero le sue preferenze tra le tre ragazze che sta frequentando davanti alle telecamere di Canale 5.

Nei giorni scorsi, Rosica ha informato i suoi follower che Gianmarco sarebbe molto preso da Cristina e che parlerebbe solo di lei agli amici.

Gli alti e bassi con Cristina

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate una settimana fa (e che devono ancora essere trasmesse in televisione), Gianmarco ha litigato con Cristina e l'ha accusata di avere un atteggiamento scostante e poco interessato.

Il tronista si è lamentato parecchio del fatto che la corteggiatrice abbia disertato l'esterna che lui le aveva organizzato per chiarirsi, poi non l'ha seguita dietro le quinte quando lei è uscita piangendo.

Il giorno successivo, Gianmarco ha avuto un altro faccia a faccia con la ragazza, ma le cose non sono migliorate.

Gianmarco sta cominciando a prendere in considerazione la possibilità che Cristina non provi nulla per lui, o quantomeno non glielo stia dimostrando.

L'avvicinamento a Nadia

La terza ragazza che Gianmarco sta conoscendo davanti alle telecamere è Nadia.

Anche se discutono spesso sia in studio che in esterna, i due hanno cominciato ad avvicinarsi nell'ultimo periodo.

Nella puntata di Uomini e donne andata in onda venerdì scorso, il tronista era uscito per raggiungere Cristina in camerino ma si è trattenuto qualche minuto per ascoltare un discorso che la giovane stava rivolgendo a Gianni Sperti.

Gianmarco è riapparso improvvisamente in studio e ha detto alla sua pretendente: "Perché non me le dici così le cose? Questo modo mi piace, non quello di prima. Se mi parli così, tra noi è tutto a posto".