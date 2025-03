È stata registrata lunedì 10 marzo una nuova puntata di Uomini e donne, che andrà in onda nei prossimi giorni su Canale 5. Tante le cose accadute nel corso delle riprese, tra cui il ritorno in studio di Francesca Polizzi, corteggiatrice di Gianmarco Steri. Tuttavia, tra i due non vi è stata alcuna esterna nei giorni scorsi. Nel trono over invece, è scattato un bacio, mentre per Tina Cipollari ci sono già state le presentazioni in famiglia.

Francesca Polizzi torna in studio tra l'indifferenza di Gianmarco Steri

Durante la puntata scorsa, il tronista Gianmarco Steri senza giri di parole ha detto di preferire da un punto di vista estetico Cristina Ferrara a Francesca Polizzi.

La ragazza non l'ha affatto presa bene e ha lasciato studio. Nella nuova puntata, vi fa ritorno, ma il tronista pare rimanere indifferente. Tanto che, come trapelato dagli spoiler, tra i due non ci sarebbe stata alcuna esterna per chiarirsi. Inoltre, a una richiesta di Francesca di parlare con lui, avrebbe risposto con freddezza di non essere il tipo che rincorre le ragazze. Francesca è rimasta colpita da questo suo atteggiamento, dichiarando di non sentirsi considerata.

Intanto, nella nuova registrazione, Gianmarco ha portato in esterna Nadia e Cristina. Con quest'ultima si sono visti in piscina e i due sono stati molto complici.

Bacio nel trono over tra Gloria e Damiano

Passando al trono over, è scattato il bacio tra Gloria Nicoletti e Damiano.

L'uomo ha chiuso la conoscenza con Morena Farfante, a cui aveva scritto l'ex corteggiatore di Tina, Angelo Perna poi eliminato dall'opinionista. La dama, dopo aver ascoltato il racconto dell'esterna tra i due, ha lasciato il centro studio.

Gemma Galgani invece continua la sua conoscenza con il nuovo spasimante Orlando. I due sono usciti in esterna ma, secondo quanto detto da Tina Cipollari, il cavaliere non è realmente interessato a lei, altrimenti ci sarebbe già stato un bacio.

Tina Cipollari conosce i genitori di Cosimo Dadorante

Prosegue la conoscenza tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante. Dopo essere volati a Parigi, i due si sono recati a Mesagne, luogo dove vive l'uomo. Qui, durante l'esterna, l'opinionista ha conosciuto i genitori del suo spasimante. Dalle anticipazioni si apprende che Cosimo sarebbe stato felicissimo e avrebbe detto di voler fare un altro viaggio insieme a Tina, questa volta con destinazione Madrid.

Avrebbe poi anche detto di voler acquistare per l'opinionista un orologio. Affermazione a cui la conduttrice Maria De Filippi avrebbe risposto facendogli notare come stia spendendo un po' troppi soldi per Tina Cipollari.