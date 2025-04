Teresa deluderà Ricardo con una rivelazione che lo lascerà senza parole nelle prossime puntate de La Promessa: "Marcelo è mio fratello, non mio marito".

Le anticipazioni rivelano che, per diverse settimane, Teresa mentirà a tutti facendo credere di essersi sposata. In realtà, il ragazzo che verrà assunto al posto di Salvador è suo fratello. La ragazza confesserà tutto al maggiordomo quando Marcelo sarà sorpreso a baciare una cameriera.

Il lavoro di Marcelo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, nelle prossime puntate, le trame si concentreranno sull'arrivo di Teresa accompagnata da Marcelo.

La cameriera riabbraccerà Petra e presenterà a tutti suo marito Marcelo, che verrà assunto da Romulo al posto di Salvador, partito per fare carriera. Il nuovo arrivato apparirà sin da subito impacciato nel lavoro a causa della sua inesperienza, e anche il suo comportamento non sarà dei migliori. Marcelo prenderà alla leggera il regolamento del palazzo e più volte litigherà con Teresa per questo. La cameriera non vorrà fare brutte figure e, soprattutto, avrà paura di rischiare il posto di lavoro. Marcelo attirerà l'attenzione su di sé quando Ricardo lo vedrà baciare una cameriera. Preoccupato, il maggiordomo ne parlerà con Maria, che si prenderà l'incarico di parlare con Teresa di questa questione delicata.

La verità su Teresa e Marcelo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Teresa si renderà conto di non poter più mentire. Sarà costretta ad andare a parlare con Ricardo e non avrà altra scelta che essere sincera. "Marcelo è mio fratello, non mio marito", dirà la ragazza imbarazzata a Ricardo, che sarà molto deluso dalle sue bugie. Teresa spiegherà di aver mentito per aumentare le possibilità che Marcelo venisse assunto, vista la sua inesperienza. Ricardo si prenderà del tempo per pensare a come affrontare la situazione e spiegherà a Teresa che dovrà parlarne con Romulo. Il futuro dei due fratelli a palazzo sarà seriamente a rischio. Petra continuerà a credere che Teresa e Marcelo siano marito e moglie, e che lui le sia infedele.

La governante non perderà occasione per punzecchiare la sua ex nuora per il comportamento di Marcelo nei suoi confronti.

Il primo addio di Teresa mesi fa

Nelle puntate in onda in Italia, Teresa è appena ritornata a La Promessa. Si era allontanata qualche mese fa per voltare pagina. Soffriva troppo per la morte di Feliciano e a palazzo tutto le ricordava lui. Per lei si è presentata un'occasione d'oro, perché Maria ha ricevuto una proposta di lavoro come cameriera personale della duchessa, ma non voleva lasciare Salvador e La Promessa. Teresa ha preso volentieri il posto della sua amica e nessuno si aspettava di rivederla. Per diversi mesi, Teresa ha scritto ai suoi amici del palazzo, aggiornandoli sulla sua nuova vita, ma a un certo punto ha smesso di dare sue notizie.