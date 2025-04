Tolga correrà da Selin e la sorprenderà con una proposta nelle prossime puntate di Tradimento: "Rapisco Can e scappiamo stanotte, insieme", dirà dopo aver saputo che il bambino è suo figlio.

Le anticipazioni rivelano che Tolga scoprirà che Oylum lo ha ingannato per tutto il tempo, nascondendogli di avere un figlio. Il ragazzo non potrà perdonare la donna che aveva messo sempre al primo posto nella sua vita e penserà di scappare con Selin che invece gli è sempre stata fedele.

Il triste destino di Tolga e Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga e Selin dopo il matrimonio non saranno affatto felici.

La sposa amerà molto suo marito che però non riuscirà a ricambiare i suoi sentimenti e questo farà soffrire entrambi. A rincarare la dose ci penserà anche il destino che farà perdere alla coppia due bambine: una era la loro figlia naturale e un'altra l'avevano adottata. Il dolore segnerà irrimediabilmente le vite di Tolga e di Selin che vivranno la tragedia in modi diversi. Lui cercherà di reagire, mentre Selin perderà la ragione e finirà in una clinica psichiatrica.

Tra Tolga e sua moglie ci saranno continui litigi e toccheranno il fondo quando Selin scoprirà che suo marito ha messo incinta Serra, sua sorella. Questa notizia farà impazzire Selin, che farà fuoco contro Tolga e lo ridurrà in fin di vita.

Per la coppia tutto sembrerà perduto, eppure il destino non lascerà che si separi completamente. La vita di Serra finirà in modo tragico, per mano di Ipek e questo riavvicinerà ancora una volta Tolga e Selin. Quest'ultima cambierà con il tempo e non pretenderà più di avere suo marito accanto a sé. Al contrario, Selin chiederà a Tolga di divorziare, ma lui non vorrà più farlo.

Tolga scoprirà la verità su suo figlio

Tutto cambierà nella vita di Tolga. Se per un lungo periodo il ragazzo proverà a liberarsi di Selin, in un secondo momento deciderà di restare con lei seriamente. Tolga capirà che la ragazza lo ha amato davvero e ritroverà con lei il rapporto di sincera amicizia che avevano un tempo.

La situazione per Tolga precipiterà quando scoprirà che Can è suo figlio. In quel momento Togla si renderà conto di aver speso la sua vita ad amare Oylum che invece lo ha tradito privandolo del suo bambino. In preda alla rabbia e alla delusione, Tolga correrà da Selin e le proporrà una vita insieme. "Rapisco Can e scappiamo stanotte, insieme", dirà Tolga chiedendo la complicità di sua moglie. Selin non potrà fare altro che appoggiare suo marito e Tolga si recherà da suo padre per procurarsi i documenti falsi per partire.

La notizia che ha spiazzato Tolga

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga ha già capito che tra lui e Selin non può funzionare. Il figlio di Oltan si è reso conto che non può dimenticare Oylum e ha già detto a suo padre che vuole divorziare.

Oltan si è opposto a questa decisione, perché teme che la famiglia di Behram possa eliminare suo figlio.

Tolga non ha dato ascolto a suo padre ed è tornato a casa di Selin per lasciarla, ma lei lo ha sorpreso: "Sono incinta", ha detto la ragazza. Tolga è rimasto senza parole, ma ha anche dubitato dell'affermazione di sua moglie, insinuando che fosse solo un modo per legarlo a sé.