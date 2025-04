Tarik scoprirà che non è il padre di Oylum nella puntata di Tradimento in onda domenica 20 aprile e sarà sconvolto.

Le anticipazioni rivelano che Oylum avrà bisogno di una trasfusione di sangue e il medico capirà che Tarik non può essere il genitore della ragazza. La notizia farà andare l'uomo su tutte le furie perché accuserà Guzide di averlo tradito e ipotizzerà che Sezai possa essere il padre di Oylum. Nel frattempo, Tolga andrà a fare visita alla ragazza e scoppierà a piangere implorando il suo perdono per non essere rimasto insieme a lei.

La visita di Tolga e Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che per la famiglia Dicleli ci sarà molta preoccupazione per Behram, in coma dopo essere stato raggiunto da un proiettile. Oylum, invece, inizierà a stare un po' meglio perché si risveglierà e verrà a sapere che suo figlio è nato, ma sarà ancora molto fragile e sotto sedativi. Nel frattempo, Sezai andrà a casa di Guzide e verrà a sapere da Zeynep che Oylum ha avuto un brutto incidente e Behram è stato vittima di un agguato. L'uomo si precipiterà in ospedale e Tarik non lo accoglierà nel migliore dei modi. Sezai spiegherà a Guzide che l'arrivo di sua figlia Ipek lo ha distratto e si scuserà per essere stato assente in un momento così delicato.

A far visita a Oylum arriverà anche Tolga che piangerà al suo capezzale mentre la ragazza sarà ancora sedata: "Ti prego perdonami", implorerà il figlio di Oltan che si avvicinerà alla ragazza per baciarle la mano. Quando Tolga sposterà la coperta di Oylum si accorgerà che è intrisa di sangue e chiamerà i medici, terrorizzato.

Oylum sarà portata immediatamente in sala operatoria e la famiglia tornerà a disperarsi per lei. Il medico chiederà a tutti di rendersi disponibili per una donazione di sangue.

La verità che sconvolgerà Tarik: Oylum non è sua figlia

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 20 aprile, il medico chiederà il gruppo sanguigno ad ognuno e Umit si farà effettuare il prelievo.

Oylum starà subito meglio e il medico andrà ad avvisare la famiglia, ma chiederà di parlare da solo con Guzide e Tarik. "Oylum non può essere sua figlia", spiegherà senza mezzi termini il dottore, "Il suo gruppo sanguigno non è compatibile". Per Tarik sarà una notizia inaccettabile, ma anche Guzide sarà molto sorpresa. Yenersoy penserà subito che sua moglie gli ha mentito e andrà su tutte le furie: "Chi è il padre di Oylum?", urlerà. Sezai si avvicinerà per difendere Guzide e a quel punto Tarik accuserà lui: "Sei tu il padre?". Tra i due uomini nascerà uno scontro e Umit e Ozan proveranno a dividerli, ma non sarà facile. Nel frattempo, Mualla e la sua famiglia saranno in pena per Behram. Il cugino Kahraman non riuscirà a toccare cibo e non si darà pace fino a quando non avrà vendicato Behram.

Oylum continuerà ad ignorare quello che è successo a suo marito.

Tarik è pentito e rivuole la sua famiglia, ma è troppo tardi

Nelle puntate precedenti, Tarik ha implorato Guzide di tornare con lui, ma non ha raggiunto il suo obiettivo. Yenersoy ha cambiato atteggiamento e si è dimostrato sempre molto disponibile con Guzide e i suoi figli, tanto che ha dato 100mila dollari a Oylum per farla fuggire in America con sua madre. Tarik, inoltre, ha tagliato i ponti con Yesim e le ha tolto anche la possibilità di vedere la piccola Oyku che adesso vive con lui in modo stabile. Nonostante tutto, Guzide non ha cambiato idea su Tarik e non ha nessuna intenzione di dare una possibilità al loro matrimonio. La donna, ormai, è impegnata con Sezai anche se tra loro non c'è niente di ufficiale, e questo ferisce molto Tarik.