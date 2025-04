Le trame della seconda stagione di Tradimento rivelano che Tolga sarà colto da un attacco di gelosia quando vedrà Kahraman insieme a Oylum. Il giovane accuserà il nipote di Mualla di voler conquistare il cuore della ragazza, sperando nella morte di Behram.

Tolga scopre che Selin è in attesa di un bambino

Selin farà credere a Tolga di essere in attesa di un bambino da quattro mesi. L'uomo non cadrà nella trappola organizzata dalla moglie, dato che sa che usa la pillola anticoncezionale. Tolga accuserà Selin di avergli teso una trappola per tenerlo legato a sé.

Un sospetto che sparirà quando la ragazza mostrerà al suocero Oltan le analisi che provano la gravidanza. Tolga non potrà fare altro che adattarsi all'idea di diventare padre entro pochi mesi. A ogni modo, accuserà Selin di non aver assunto la pillola anticoncezionale soltanto per incastrarlo. Una situazione difficile che spingerà Selin a commettere un colpo di testa.

Tolga crede che Kahraman voglia conquistare Oylum

Selin pedinerà Oylum fino a un parco giochi, dove le strapperà via il passeggino con il piccolo Can. La ragazza minaccerà la rivale, per poi mostrarle di essere incinta di Tolga. Non contenta, Selin ordinerà a Oylum di stare lontana da suo marito. Tuttavia, le minacce della donna non sembreranno avere alcun effetto in Oylum, che le rivelerà che Tolga la cerca in continuazione.

Proprio quest'ultimo pedinerà Oylum fino a un picnic, al quale parteciperanno Kahraman e Nazan. In preda alla gelosia, Tolga accuserà il nipote di Mualla di voler conquistare il cuore di Oylum e di sperare nella morte di Behram. Oylum si metterà in mezzo per evitare che i due uomini arrivino alle mani. In poco tempo, la rissa avrà spiacevoli conseguenze, soprattutto Mualla vedrà su internet il video di quanto accaduto tra Tolga e Kahraman.

Ilknur non è contenta delle nozze tra Ozan e Zelis

Cosa sta succedendo nelle puntate in onda su Canale 5? Ozan e Zelis sono diventati marito e moglie all'oscuro di tutti. La ragazza ha informato la madre Ilknur, che non è apparsa contenta che si sia imparentata con la famiglia Yenersoy.

Tolga, invece, ha confidato a suo padre stava per lasciarlo.

Oltan ha capito che dietro alla decisione della ragazza c'è lo zampino della madre, che aveva spinto la figlia a tornare sui suoi passi. Nonostante l'opposizione delle famiglie, Selin e Tolga hanno proseguito con i preparativi per le nozze.