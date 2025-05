Le anticipazioni delle puntate di Beautiful, che andranno in onda su Canale 5 da domenica 18 a sabato 24 maggio, si soffermano su Liam. Il giovane Spencer inviterà Steffy a tornare con lui, e lasciare definitivamente Finn. Nonostante le pressioni, la Forrester sarà decisa a salvaguardare il suo matrimonio.

Li mette in guardia il figlio da Sheila e Liam

Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi che verranno trasmessi da domenica 18 a sabato 24 maggio prendono il via da Thomas, il quale non lascerà spazio a dubbi: lo stilista dirà alla madre e a Brooke di essere felice del rapporto che ha con Hope.

Successivamente Hope, Steffy, Brooke, Ridge, Taylor e Thomas si troveranno d'accordo sul considerare preoccupante la storia d'amore intrapresa da Deacon e Sheila. Questi ultimi, intanto, continueranno a farsi promesse sul loro futuro.

Steffy ringrazierà Taylor per esserle stata accanto in Europa, ma la psichiatra le farà presente che Ridge è preoccupato per lei e per i suoi figli visto che Sheila sarà ancora ossessionata da Finn. Steffy però tranquillizzerà la madre sicura che stavolta il marito farà di tutto per difendere la loro famiglia. Al contempo, Ridge andrà da Liam per parlare dei pericoli corsi da Steffy quando ha affrontato apertamente Sheila. Spencer affermerà che la separazione da Finn è ormai necessaria, Ridge però apparirà convinto che la figlia non rinuncerà alla sua famiglia.

In un secondo momento, Li si recherà in ospedale dal figlio e seppure felice per il ritorno di Steffy, lo metterà in guardia dalle possibili intromissioni di Sheila. Quando Finn cercherà di capire perché la madre è contro Luna, la dottoressa svierà il ricordo parlando del pericolo che potrebbe rappresentare Liam.

Liam non perderà tempo e incontrerà Steffy chiedendole di lasciare Finn e confermandole il suo amore per lei. Steffy però pur affermando di volergli del bene ribadirà la sua volontà di restare con suo marito di cui è innamorata. Poco dopo, Finn chiederà un incontro con Deacon che lo raggiungerà in ospedale e gli farà presente che non intende avere alcun rapporto con Sheila. Deacon sarà certo del cambiamento di Sheila ma Finn non vorrà sentire ragioni e dopo aver chiuso la conversazione tornerà da Steffy per dichiararle ancora una volta il suo amore.

Poppy incontra la figlia Luna

Luna incontrerà sua madre Poppy, tra le due ci sarà un chiarimento ma le tensioni non svaniranno.

Ridge, dal canto suo, maturerà l'idea di parlare ai figli delle condizioni del patriarca. Intanto Eric si godrà a pieno gli ultimi mesi di vita progettando addirittura una nuova collezione e destando la preoccupazione di Donna. Quest'ultima con l'aiuto di Katie proverà a convincere Eric a dedicarsi alla sua salute ma lui non ascolterà ragioni. Successivamente, Ridge informerà Thomas e Steffy della malattia del nonno.

Poco dopo anche Hope scoprirà dalle zie della condizione di Eric. In seguito, allo chalet la giovane Logan organizzerà una serata romantica per Thomas, nonostante Brooke continui a manifestare la sua contrarietà.

Eric si riprenderà

La malattia di Eric attualmente ha un triste ruolo centrale nelle puntate italiane di Beautiful. Ridge che da poco ne è venuto a conoscenza ha prospettato la possibilità di farlo curare nonostante il parere negativo del dottor Colby. Ma per gli affezionati al patriarca Forrester giungono buone notizie dall'America. Eric nelle puntate in onda oltreoceano non solo è vivo ma gode di ottima salute, segno che alla fine una cura per i suoi malanni verrà trovata.