Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 29 marzo al 4 aprile svelano che Thomas rientrerà da Parigi ma quando Hope spererà di potersi riconciliare con lui, quest'ultimo annuncerà di essere prossimo alle nozze con Paris.

Thomas torna a Los Angeles

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da domenica 29 marzo a sabato 4 aprile prendono il via dal lavoro di Hope che si dedicherà alla sua linea di moda. Brooke le farà visita per ricordarle di stare lontana da Finn e lei la tranquillizzerà affermando che prova solo stima ed amicizia per il marito di Steffy.

Poco dopo arriverà Ridge che elogerà il contributo di Brooke all'azienda. Hope confiderà a Ridge che dopo aver provato cosa significa essere amati in maniera totale da Thomas per lei sarà difficile accontentarsi.

Improvvisamente Thomas tornerà a Los Angeles con Douglas che emozionato abbraccerà la madre. Tra Hope e Thomas riaffioreranno sentimenti mai dimenticati del tutto. Al contempo, Bill con Poppy e Luna vivranno momenti felici dopo essersi ritrovati.

Steffy sostiene Paris

Thomas sorprenderà tutti annunciando di essersi fidanzato con Paris e di essere vicino alle nozze avendo trovato la persona giusta con cui costruire un futuro. Hope cercherà di convincere Thomas a ripensarci, ma lui sarà irremovibile.

E se Ridge osserverà con attenzione lo svolgersi degli eventi, Steffy invece sosterrà Paris, ritenendola adatta al fratello. Paris a sua volta sarà certa dei sentimenti che Thomas prova per lei.

Mentre Luna sarà felice per aver ritrovato il padre, Poppy comincerà ad essere angosciata da misteri del suo passato mai veramente risolti.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Baeutiful, Hope ha confessato a sua madre d nutrire interesse ed attrazione per Finn. La Logan ha intimato alla figlia di stare lontana dal matrimonio di Steffy. Intanto, Ridge ha proposto Brooke come co-amministratore al suo posto per affiancare Steffy, che seppure controvoglia, è stata costretta ad accettare. Infine, Katie si è sentita a disagio nello scoprire che Bill ha creato una nuova famiglia con Luna e Poppy che si sono trasferite a casa sua.