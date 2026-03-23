Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile svelano che tra Katja e Vincent scoccherà un'irrefrenabile attrazione proprio durante la preparazione dello spettacolo teatrale per il compleanno di Markus.

Yvonne vuole acquistare il Cafè

Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile prendono il via dalla confessione che Henry farà alla sua Maxi, alla quel rivelerà di essere diventato un uomo migliore grazie alla sua presenza.

Per stare accanto a Vincent, Fanny si proporrà come sua assistente. Sarà poi il veterinario a convincere Fanny a non rinunciare alla partecipazione al progetto teatrale. Ma durante le prove, tra Katja e Vincent scatterà una fortissima attrazione. Katja, turbata cercherà di nascondere i suoi sentimenti.

Yvonne aiuterà Michael a vendere il Cafè ad un prezzo più alto fingendosi lei stessa interessata davanti a possibili acquirenti. Poi a sorpresa, la donna deciderà di compare veramente il locale con la vincita al casinò e poiché nessuno la prenderà sul serio, Michael spingerà Erik fidarsi della moglie. Quando la banca non darà il prestito necessario, con sollievo di Erik, sarà Alexandra ad aiutare l'amica.

Lale abusa ancora di farmaci

Per festeggiare l'anniversario e l'acquisizione dei Resort, Christoph deciderà di regalare a Alexandra degli orecchini e chiederà consiglio a Sophia. E proprio quando Alexandra prenderà in considerazione l'idea di sposare Christoph, Sophia comincerà a provare interesse per l'uomo.

Dopo aver abusato ancora di farmaci, Lale confesserà a Christoph di avere una dipendenza e sua volta l'uomo lo dirà a Miro che terrà d'occhio l'amica. Miro consiglierà all'amica di rivolgersi ad un professionista per guarire.

Mentre Werner inizierà a capire che l'acquisizione dei Resort potrebbe non essere stato un affare, Henry confesserà a Maxi i piani subdoli della madre alla fidanzata.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Lale ha scelto di disintossicarsi dopo aver perfino pensato di vendere le sue fede nuziali per pagare gli spacciatori. Katja ha coinvolto Vincent nella preparazione di uno spettacolo teatrale per festeggiare il compleanno di Markus. Yvonne ed Erik hanno partecipato ad una serata al casinò con risultati sorprendenti.