Dopo la messa in onda della diretta del 12 maggio è tempo di pagelle per i protagonisti di questa edizione dell'Isola dei famosi. Se da un lato la conduttrice Veronica Gentili ha convinto il pubblico, dall'altro i due naufraghi Leonardo e Angelo si meritano una grave insufficienza soprattutto per le giustificazioni infantili che hanno dato nel corso della diretta su varie situazioni accadute come quella del loro ritiro durato una manciata di ore. Tra i flop della seconda diretta anche l'inviato Pierpaolo Pretelli, che è sembrato piuttosto confuso e spaesato.

Angelo e Leonardo imbarazzanti: voto 3

Tutto il gruppo dei giovani è stato messo sotto accusa da parte della conduttrice che non ha gradito il comportamento infantile di molti di loro durante questi primi giorni di permanenza sull'isola. In particolare a finire nel mirino di Veronica sono stati Angelo Famao e Leonardo Brum che, oltre al caso dell'accendino gate, si sono resi protagonisti della farsa del ritiro. I due infatti, nel giro di poche ore hanno deciso di abbandonare il gioco, salvo poi fare ritorno nel gruppo sull'isola come se niente fosse. Le loro spiegazioni su ciò che è accaduto non hanno convinto nessuno e le loro affermazioni sono risultate alquanto infantili e imbarazzanti. Ai più è sembrato che Leonardo e Angelo abbiano scambiato l'isola per un albergo.

Per questo al momento i due sono un flop: voto 3 in pagella.

Top puntata del 12 maggio: Veronica Gentili convince

Veronica Gentili promossa con un 8 in pagella. La conduttrice merita un voto alto per come ha gestito le prime problematiche dei naufraghi. Non ha avuto bisogno di urlare e sbraitare per farsi ascoltare e con fermezza ha messo al proprio posto tutti quanti, soprattutto il gruppo dei giovani, ricordando loro quanto sia essenziale in un gioco come l'Isola dei famosi, il rispetto del regolamento. È stata anche molto empatica con Antonella Mosetti, tentando di convincerla a non ritarsi. Insomma, la conduttrice è tra i top della puntata, così come l'opinionista Simona Ventura che ha dimostrato ancora una volta, di conoscere bene tutte le dinamiche del reality.

Tra i flop anche Pierpaolo Petrelli: confusionario nelle spiegazioni

Se al debutto aveva convinto, nella seconda puntata Pierpaolo Petrelli è sembrato spaesato e confusionario, soprattutto durante la spiegazione dei giochi. È anche vero che il reality della sopravvivenza è appena iniziato e che quindi l'inviato ha tempo per migliorare, anche perché per lui si tratta della prima volta in questo ruolo. Nel frattempo dando uno sguardo ai dati Auditel del 12 maggio, si può notare che l'Isola dei famosi, in sostanza, non ha perso telespettatori rispetto al debutto, conquistando una media di 2.049.000 spettatori e uno share del 17,5%.