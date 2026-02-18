Il dolore di Enver per la perdita di Hatice lo porterà a causare involontariamente un incendio che distruggerà la sua abitazione . Lo rivelano le anticipazioni de La forza di una donna relative alle puntate in onda dal 23 al 28 febbraio, durante le quali si vedrà anche Sirin rivelare a Nisan e Doruk che è stato Arif a provocare l'incidente stradale che è poi costato la vita alla nonna e al padre Sarp.

Enver dà fuoco alla sua casa: anticipazioni 23-28 febbraio

Enver sarà alle prese con un dolore che non sembrerà voler lasciargli tregua: l'uomo faticherà infatti ad elaborare il lutto per la morte dell'amata Hatice e continuerà ad avere visioni su di lei.

Durante una delle tante allucinazioni, Enver commetterà un'imprudenza che gli costerà cara. L'anziano infatti, si addormenterà sul divano lasciando sul tavolo una candela accesa che poi si rovescerà appiccando il fuoco che devasterà l'intero appartamento. La casa di Enver prenderà fuoco in un istante ma fortunatamente Enver verrà tratto in salvo giusto in tempo. Peccato che la sua abitazione sarà completamente distrutta dall'incendio tanto che lui e Sirin saranno costretti a trasferirsi temporaneamente da Bahar.

Sirin sconvolge Nisan e Doruk. "Hatice e Sarp sono morti per colpa di Arif"

Ceyda dovrà assentarsi per aiutare la sorella e chiederà a Emre di occuparsi di Arda. Peccato che l'uomo si rifiuterà di darle una mano.

Intanto Sirin, rivelerà ai piccoli Nisan e Doruk che Arif è il responsabile delle morti di Hatice e Sarp. I bambini saranno sconvolti da questa rivelazione e finiranno per prendersela con Arif. Bahar invece, sostituirà Ceyda al lavoro a casa di Fazilet e la scrittrice si mostrerà incuriosita dalla sua storia arrivando a pensare di poter sfruttare le sue vicende personali per scrivere un nuovo libro. Ceyda deciderà poi di sottoporre Arda ad un nuovo test del Dna per verificare che Emre sia il padre biologico.

Il finale di La forza una donna potrebbe approdare in prima serata

La soap Tv che racconta le vicende di Bahar continua a macinare ascolti da record nel pomeriggio di Canale 5, raggiungendo picchi di share anche del 27%. Forte di questi risultati nel daytime, Mediaset potrebbe decidere di mandare in onda le puntate conclusive della terza stagione in prima serata.