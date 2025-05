Durante la quarta puntata dell'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi è stato messo in discussione su diversi fronti. Simona Ventura ha fatto notare al naufrago che i figli adottivi hanno semplicemente bisogno dell’amore dei genitori, mentre Teresanna Pugliese lo ha accusato di godere di privilegi rispetto agli altri concorrenti.

A margine delle dinamiche emerse in puntata, Adinolfi ha dichiarato: "Devo sentirmi insultato per una condizione fisica e pensare che questo venga sottolineato da un applauso del pubblico mi fa solo venire voglia di stare zitto".

Lo sfogo di Adinolfi

Il giorno successivo alla quarta puntata dell’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi si è lamentato con Paolo Vallesi di non essere riuscito a dormire. Incalzato dal compagno d’avventura, ha affermato: "La trasmissione mi ha fatto rodere le scatole. Deve essere quello che non mi ha fatto dormire".

Adinolfi non ha chiarito a cosa si riferisse nello specifico, ma durante la diretta ha avuto diversi battibecchi. Simona Ventura ha spiegato al naufrago che si può essere un buon genitore anche da single e che i figli adottivi sono figli a tutti gli effetti. Teresanna Pugliese, invece, ha lasciato intendere che Adinolfi riceva un trattamento di favore rispetto agli altri concorrenti del reality, poiché, essendo in sovrappeso, non può affrontare determinate prove.

Mario ha dormito male: "La trasmissione mi ha fatto rodere le scatole".#Isola pic.twitter.com/Ng75sEUEHQ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 30, 2025

Cosa pensano alcuni utenti del percorso di Mario

La presenza di Mario Adinolfi nel cast dell’Isola dei Famosi ha suscitato sin da subito un certo clamore mediatico, poiché è spesso finito al centro delle polemiche per le sue ideologie. In merito al suo percorso in Honduras, diversi utenti hanno espresso opinioni contrastanti sui social: "Ma cos’è andato a fare all’Isola? Non è una questione di body-shaming, ma semplicemente non fa nulla. Dorme sul materasso, ha una poltrona e non partecipa alle prove fisiche per via del peso", "È un troglodita e quando gli viene fatto notare si fa girare le scatole, altroché", "Ma sbaglio o è dimagrito?

Quindi ora può affrontare le prove come tutti. Basta favoritismi", "Adinolfi ha ragione: all’Isola viene giudicato per le sue idee e non per il suo percorso".

Isola: diario del giorno

All’Isola dei Famosi non sembra esserci pace tra i concorrenti.

Durante un momento di relax, Mirko Frezza ha rivelato a Chiara Balistreri alcuni commenti espressi da Dino Giarrusso sui tre nuovi naufraghi. Da parte sua, Giarrusso ha ribadito di essere rimasto deluso dalle esternazioni di Patrizia Rossetti nei suoi confronti: durante la quarta puntata, la conduttrice lo ha definito un “avvoltoio”.

Intanto, Jey, Jasmin e Ahlam, i nuovi arrivati, si sono subito messi a disposizione del gruppo: non solo hanno ceduto la loro razione di cibo, ma si sono anche impegnati a cercarne tra gli scogli.