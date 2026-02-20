Behnam sarà fuori di sé quando scoprirà l'amore tra sua madre Rahşan e Akbar nelle prossime puntate di Io sono Farah.

Le anticipazioni tv rivelano che Behnam punterà l'arma contro Akbar e sua madre gli farà da scudo: "Se fai fuori lui, fai fuori me", dirà in lacrime.

La confessione che incastrerà Rahşan in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Behnam arriverà ad una verità inaccettabile per lui: la relazione tra sua madre Rahşan e lo zio Akbar. Tutto avrà inizio con l'arrivo di Gülsima in Turchia. In un primo momento, la donna avrebbe solo dovuto donare il midollo a Kerim, ma alla fine Farah riuscirà a prendere sua madre con sé e portarla in salvo.

La presenza della donna in città farà tremare Rahşan e si scoprirà che è proprio a causa dell'amore di Akbar nei confronti di Gülsima che Farah è stata infamata. Rahşan si recherà dalla sua rivale in amore all'insaputa di tutti per chiederle di farsi da parte. La madre di Farah sarà molto tranquilla e spiegherà che per Akbar non prova altro che affetto fraterno. Rahşan, però, le dirà che lui è innamorato di lei da sempre e ora che è tornata ha paura di perderlo. La dichiarazione d'amore di Rahşan sarà la sua stessa trappola, perché Behnam la ascolterà con le sue orecchie e sarà a dir poco sconvolto.

Lo scontro decisivo tra Behnam e la sua famiglia

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Behnam ascolterà la confessione di sua madre grazie a una microspia piazzata su un gioco di Kerim.

L'intenzione dell'uomo era spiare Tahir, ma alla fine si ritroverà a scoprire il grande segreto inconfessabile di sua madre. Quando Behnam capirà che Rahşan ama Akbar farà finta di niente, ma aspetterà il momento giusto per esplodere. L'uomo inviterà lo zio a cena e quando saranno tutti a tavola, Behnam uscirà allo scoperto: "Tu e mio zio avete una relazione", dirà a sua madre che balbetterà alludendo a un dispetto di Farah. "L'ho sentito con le mie orecchie", urlerà Behnam che, furioso, punterà la sua arma contro Akbar. Rahşan scoppierà in un pianto disperato e farà subito da scudo al suo amato: "Se uccidi lui uccidi anche me". Behnam avrà già pronta la punizione per i due amanti: saranno deportati in Iran, divisi e imprigionati come lo era Gülsima.