Martina rifiuterà di trasferirsi con Margarita al palazzo di Ayala dopo le nozze, nella puntata de La Promessa in onda venerdì 30 maggio: "Perdono, ma non dimentico".

Le anticipazioni rivelano che Margarita non riuscirà a convincere sua figlia a formare una famiglia con Ayala. Nel frattempo, Manuel andrà a trovare Jana per parlare della reazione dei marchesi al suo annuncio. La ragazza proporrà di tornare a lavorare, ma il marchesino non sarà d'accordo e la deluderà.

Ayala pronto a trasferirsi al suo palazzo con Margarita

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che i preparativi per le nozze di Ayala e Margarita proseguiranno.

La madre di Martina non avrà più lo stesso entusiasmo di un tempo all'idea di sposarsi, ma non metterà in discussione la sua relazione con il conte. Ayala parlerà con la futura sposa del fatto che dopo il matrimonio andranno a vivere al suo palazzo. Margarita avrà dei dubbi su Martina, perché saprà che non sarà facile portare sua figlia con sé. Il conte la incoraggerà e la inviterà a parlare con Martina e appena ne avrà occasione Margarita seguirà il suo consiglio. Tuttavia, la ragazza sarà fermamente contraria alla convivenza. "Io accetto Ayala perché ti rende felice, ma non posso dimenticare tutto", dirà, "Lo perdono, ma non dimentico e non posso vivere nel suo palazzo". Margarita proverà a proporre a Martina di decorare la sua stanza come meglio crede, ma lei non cambierà idea.

La ragazza avrà intenzione di chiedere ai marchesi di poter restare a La Promessa, anche se questo vorrà dire vivere lontana da sua madre.

Jana decisa a riprendere il suo lavoro, Manuel la deluderà

Nella puntata de La Promessa in onda venerdì 30 maggio, Manuel andrà a trovare Jana alla capanna di Ramona. Il marchesino spiegherà la reazione dei suoi genitori all’annuncio del matrimonio con Jana. "Mio padre pensa che sia una cosa passeggera", dirà, "Ma io gli ho detto che sono disposto a rinunciare al titolo per te". Jana non sarà felice della decisione di Manuel e sarà molto scoraggiata e stanca. Il marchesino non si arrenderà e le assicurerà che i loro progetti si realizzeranno come avevano deciso insieme.

"Dobbiamo convincerli e se non ci riusciamo, volteremo loro le spalle", dirà Manuel alla sua fidanzata, che non vuole essere la causa di una frattura in famiglia. Jana, inoltre, informerà Manuel di voler ricominciare a lavorare. "Ora tutti sanno che stiamo insieme, non puoi continuare a servire", dirà Manuel a Jana, che resterà delusa dalla sua risposta.

Sogni infranti per Manuel e Jana

Nelle puntate precedenti, Cruz ha infranto il sogno di Manuel e Jana bloccando le loro nozze. La marchesa ha saputo dei piani di suo figlio grazie al diario di Maria. Quest'ultima, pur non avendo riportato i nomi di Jana e Manuel, ha descritto la loro storia nei particolari ed è stato molto facile risalire a loro.

Cruz ha aperto la porta agli sposi al posto del parroco e ha chiesto a Manuel di tornare a casa. Jana, invece, ha trovato rifugio nella capanna di Ramona, lasciata libera da Pia che è partita per andare da suo figlio Dieguito. Jana e Manuel sanno che li attendono giorni molto difficili e l'amore potrebbe non bastare a risolvere tutto.