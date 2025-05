Alonso stupirà tutti con la sua severa decisione per Jana nelle prossime puntate de La Promessa: "Sei licenziata", dirà alla cameriera.

Le anticipazioni rivelano che il marchese scenderà in cucina per parlare con Jana davanti a tutta la servitù. Maria, Simona e Candela saranno sconvolte dalla severità di Alonso che è sempre stato un uomo pacato, ma Petra riporterà tutti con i piedi per terra. La governante spiegherà ai suoi colleghi che il marchese sta agendo come ci si aspettava e che la dura realtà non permette a un nobile di sposare una cameriera.

Alonso non potrà accettare Jana come nuora

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel sarà arrestato in quanto sospettato dell'omicidio di Gregorio. I marchesi saranno alquanto stupiti ma, dopo un primo momento di smarrimento, Cruz e Alonso penseranno che potrebbe essere una buona occasione per liberarsi di Jana. Curro proverà ad intercedere per suo fratello, ma non riuscirà a far cambiare idea ad Alonso che non riuscirà in alcun modo ad accettare che suo figlio voglia sposare una cameriera. Per risolvere il problema, il marchese penserà ad una drastica decisione che lascerà tutti senza parole. Alonso si recherà in cucina e Jana si spaventerà immediatamente, visto che i signori non scendono mai nei luoghi riservati alla servitù.

Il marchese chiederà a Petra e a Romulo di poter parlare con Jana e sarà molto duro con lei davanti a tutti. "La tua presunta relazione con Manuel è uno scandalo che non possiamo permetterci", dirà il marchese. "Sia chiaro che non ti voglio alcun male", preciserà Alonso, "Ma sei licenziata". Maria, Simona e Candela resteranno a bocca aperta, mentre Petra osserverà la scena con un sorriso compiaciuto.

Petra farà tornare tutti con i piedi per terra

Nelle prossime puntate de La Promessa, la decisione di Alonso sarà come un fulmine a ciel sereno per Jana e i suoi colleghi. La cameriera sarà molto agitata: Maria l'aiuterà a calmarsi, ma non sarà facile. Simona sarà molto delusa per il cambiamento di Alonso che le è sempre sembrato un uomo comprensivo.

Petra interverrà nella discussione, affermando che il marchese non è mai cambiato ma che non poteva reagire diversamente in questa situazione. "Credete che avrebbe dovuto accettare una cameriera come futura marchesa?", dirà la governante, "Il mondo ha sempre funzionato così". Le parole di Petra scuoteranno tutti e nessuno si permetterà di contraddirla perché non farà altro che descrivere la realtà dei fatti.

Manuel e Jana delusi a un passo dall'altare

Nelle puntate in onda in Italia, Jana e Manuel hanno appena detto addio al sogno di sposarsi. I due erano a un passo dal diventare marito e moglie, quando Cruz ha aperto la porta della chiesetta al posto del parroco e ha intimato a suo figlio di tornare a casa.

Jana è andata a stare nella casa di Ramona, lasciata vuota da Pia che è partita per andare da Dieguito. Appena giunto a La Promessa, Manuel ha cercato Maria e le ha chiesto di andare a consolare Jana perché le sue nozze erano saltate. La cameriera ancora non sa Cruz ha scoperto i piani di Manuel leggendo il suo diario. Per i due innamorati, la situazione è molto critica e non sarà facile trovare una soluzione per coronare il loro grande sogno.