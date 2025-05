Eugenia tornerà a La Promessa e Lorenzo sarà sconvolto quando vedrà sua moglie lucida in perfetta salute.

Le anticipazioni rivelano che Eugenia spiegherà di essersi ripresa grazie ad Ayala che l'ha fatta curare. Emergerà che il conte Ignacio ha fatto sospendere le medicine che Lorenzo imponeva a sua moglie e l'ha sottoposta ad un'altra terapia che l'ha aiutata a guarire completamente. Sarà questa la vendetta di Ayala per Lorenzo, già annunciata come regalo il giorno del suo compleanno.

La vendetta di Ayala contro Lorenzo

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un ritorno inaspettato che sconvolgerà Lorenzo.

Eugenia, sua moglie, tornerà dal manicomio e lascerà tutti a bocca aperta, perché sarà anche in perfetta salute. Com'è possibile tutto questo? Dietro il ritorno e la guarigione di Eugenia c'è Ayala che inizierà a mettere in atto la sua vendetta contro Lorenzo e tutta la sua famiglia. Nelle prossime puntate della soap il conte Ayala sarà costretto a lasciare il palazzo perché si scoprirà il suo inganno ai danni di Martina. Lorenzo inizierà a punzecchiare Ayala fino ad accusarlo di aver messo in piedi il suo avvelenamento solo per allontanare Martina. Ad incastrarlo definitivamente, però, sarà Petra. Quest'ultima dimostrerà che Ayala ha acquistato personalmente la cicuta per far ricadere su Martina la colpa del suo avvelenamento.

Alonso avrà una reazione furiosa e caccerà in malo modo Ayala dal palazzo. Il conte resterà in silenzio per diverso tempo, ma la vendetta è un piatto che va servito freddo ed è proprio quello che lui farà. Il giorno del compleanno di Lorenzo, arriverà al palazzo un biglietto da parte del conte: "Il mio regalo non è ancora pronto, ma arriverà presto e sorprenderà tutti". Le parole del conte faranno tremare Alonso e la sua famiglia, ma nessuno immaginerà che si tratti di Eugenia.

Curro si toglierà la divisa da lacchè per incontrare Eugenia

Nelle prossime puntate de La Promessa , al palazzo ci sarà tensione per una telefonata: "Il regalo del conte Ayala arriverà alle 18.30". Lorenzo andrà su tutte le furie per l'ennesima provocazione, ma quando vedrà di cosa si tratta non saprà davvero cosa fare.

Dalla porta, infatti, comparirà sua moglie Eugenia. Per prima cosa, Lorenzo penserà a Curro che è diventato un lacchè. De La Mata si affretterà a fare in modo che Curro appaia a sua madre vestita da nobile per non traumatizzare la sua già fragile salute mentale. Eugenia riabbraccerà suo figlio e lo riconoscerà subito, dimostrando di essere perfettamente lucida. Poco dopo, infatti, Eugenia apparirà alle spalle di Lorenzo in piedi e in salute, rivelandogli che Ayala l'ha aiutata a guarire e non tornerà mai più in manicomio.

La triste storia di Eugenia

La storia di Eugenia è molto dolorosa, perché sin dalla prima stagione la donna era ricoverata in manicomio. La sorella di Cruz ha perso la ragione molto tempo fa e la terapia non ha fatto altro che peggiorare la sua situazione.

A tenerla in manicomio, infatti, ci ha pensato suo marito Lorenzo che ha fatto prescrivere per lei delle medicine per metterla fuorigioco. Curro amava molto Eugenia, ma ha potuto viverla poco a causa della sua malattia mentale.