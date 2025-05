"Qualcuno mi ha chiesto se ho una nuova fidanzata. No raga, ma chi l’ha fatta questa domanda? Ma come potrei in questo momento?": ad espressi espresso in questi termini nelle ultime ore è stato Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello, che nel corso di una diretta social ha voluto fare chiarezza sul proprio stato sentimentale.

Da tempo si vociferava infatti che Spolverato avesse una nuova fiamma, col diretto interessato ad aver però smentito la cosa.

L'ex gieffino ha ammesso di pensare ancora alla fine del reality, quando la sua compagna dell'epoca, Shaila Gatta, è rientrata in studio dopo essere stata eliminata dal programma decidendo di lasciarlo in diretta tv: "Era destino ci lasciassimo ma mi manca un pezzo".

Spolverato: 'Era destino che andasse a finire così'

"Le cose dovevano andare così: dal mio quarto posto, alla vittoria di Jessica, i miei genitori che sono venuti, tutto quello che è successo con Shaila, è il destino che ha fatto accadere le cose" ha sottolineato ancora l'ex gieffino.

Spolverato ha aggiunto di aver bisogno di tempo per digerire tutto quello che è accaduto: dalla delusione per la mancata vittoria del GF all'amarezza per essere stato lasciato in diretta televisiva: "Mi manca un pezzo" ha ammesso, con qualcuno che ipotizza che quel pezzo sia proprio Shaila Gatta.

Shaila a Chi: 'Il nostro è stato un amore tossico'

La chiusura della storia tra i due non è stata indolore.

Come accennato, è stata Shaila a prendere questa decisione, decidendo di affrontare Lorenzo in diretta tv nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, quella che avrebbe decretato il nome del vincitore del programma.

Qualche tempo dopo, Shaila ha concesso un'intervista a Chi ammettendo di essersi resa conto di quanto la propria relazione fosse tossica solo una volta uscita dal reality: "Il nostro è stato un amore tossico, non era adatto a me. Sono delusa e arrabbiata, mi sento umiliata. Io non l'ho preso in giro, ho solo subito. Lorenzo è insicuro, vittima di se stesso. Per lui c'è sempre stato il gioco prima di tutto".

Qualche settimana fa Lorenzo e Shaila si sono risentiti

Da quando è terminato il reality, i due non si sono sentiti per un po'. Quanto meno fino a prima di Pasqua, quando entrambi hanno ammesso di aver avuto un chiarimento telefonico.

A rivelarlo per prima era stata Shaila in una diretta social coi propri fan: stando al suo racconto, i due si sono parlati a cuore aperto concludendo che non sempre le cose vanno come si vorrebbe e che a volte il solo sentimento non è sufficiente per far funzionare una relazione.

Qualche giorno dopo, alla fine di aprile, è stato lo stesso Lorenzo a confermare la telefonata raccontando un particolare aneddoto: "Io e Shaila ci siamo messi d'accordo per una telefonata - ha spiegato in un video postato su Instagram alla fine di aprile - che avremmo dovuto fare in serata. Quindi, ho cenato, mi sono preparato e - puntuale come un orologio svizzero, alle 23.20 - vado in macchina a trovare il posto perfetto, perché a casa, vivendo ancora con i miei, non ho la privacy oppure i miei spazi e volevo chiarire questa cosa solo con Shaila, era molto importante per me".

E ancora: "Unico luogo possibile: la macchina, quindi, parcheggio e attendo ma non mi risponde, passa mezz'ora, poi, quarantacinque minuti e alla fine un'ora.

Io volevo sentirla ed ero lì che aspettavo soltanto lei e, poi, finalmente, mi ha chiamato dicendomi che le si era scaricato il telefono. Quando è squillato il cellulare non mi sembrava vero. Comincia la videochiamata e il telefono era collegato alla macchina che doveva rimanere accesa. Alla fine mi si è scaricata la batteria dell'auto".