Shaila Gatta é tornata a raccontarsi nel suo primo libro autobiografico, Fuorionda, dove ha menzionato tra le ex fiamme gli ultimi flirt avuti a distanza ravvicinata al Grande Fratello vip, ovvero Lorenzo Spolverato e di Javier Martinez.

Grande Fratello vip, Shaila pubblica il primo libro autobiografico

Nella giornata di martedì 24 marzo, è stato pubblicato il libro dell'ex gieffina di cui sono finiti online, in particolare sui social, alcuni stralci nei quali Shaila Gatta cita Lorenzo e Javier in un'analisi delle lovestory avute al Grande Fratello.

Del primo amore - quello avuto con Spolverato - Shaila tratta il tema del vecchio schema vissuto come amore, rifacendosi ad una storia tossica, e Javier é invece descritto come un nuovo schema nella sua vita ma che però l'ha delusa, in primis per episodi di bodyshaming subiti.

"Le puntate proseguivano insieme agli sviluppi amorosi. Dei due contendenti, uno rappresentava il vecchio schema da cui avrei dovuto prendere le distanze, invece di usarlo come appiglio erotico ed emotivo (si riferisce a Lorenzo)", si legge tra le righe del libro di Shaila Gatta.

Le rivelazioni nell'opera Fuorionda dell'ex allieva di Amici di Maria De Filippi

Nell'analisi dei fatti accaduti nel corso del suo Grande Fratello, ripresa tra le pagine dell'opera dal titolo Fuorionda, Gatta ammetterebbe anche di essere stata pedina del reality, il cui meccanismo avrebbe spento le dinamiche dell'amore condiviso con Lorenzo e al contempo avrebbe acceso il flirt con Javier.

Martinez ha fortemente deluso l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, rivelandosi vendicativo fino a rivelare dettagli sull'intimità avuta con lei e spingendosi alle critiche sul fisico della ballerina.

Nel frattempo, intanto, gli stralci del libro sono diventati virali nel web, in particolare sui social, dividendo l'opinione degli utenti tra dissensi e consensi. Il libro é disponibile da martedì 24 marzo in tutte le librerie e negli store online “Fuori onda- Come ho trasformato le cadute in passi di danza”, é il primo libro autobiografico di Shaila Gatta, pubblicato da Sperling & Kupfer, e rappresenta il nuovo debutto della ballerina nelle vesti di scrittrice.