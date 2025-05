Il nome di Manuel Bortuzzo è finito nuovamente al centro del gossip, ma questa volta non c'entra nulla la relazione con Lucrezia Selassié. A Studio 100, Gabriele Parpiglia ha spiegato che l'amicizia tra il campione paralimpico e l'ex schermidore Aldo Montano sembra essere giunta al capolinea. La conferma è arrivata anche da Clarissa Selassié: "Manuel non si è comportato bene".

Cos'è successo tra Bortuzzo e Montano

Gabriele Parpiglia ha spiegato che l'amicizia tra Bortuzzo e Aldo Montano è giunta al capolinea perché il nuotatore veneto avrebbe cambiato agenzia di punto in bianco mandando una mail.

Il giornalista ha rivelato che terminato il Grande Fratello, Manuel decise di lasciare la sua vecchia agenzia per essere seguito da quella in cui era socio anche Aldo Montano, dopo aver trascorso le festività natalizie insieme, di punto in bianco Bortuzzo ha inviato una mail per comunicare l'interruzione del rapporto di lavoro. Manuel Bortuzzo ha deciso di farsi rappresentare da una persona: " Non si è comportato bene nei confronti di persone che si erano spese e avevano lavorato tantissimo per Bortuzzo".

La versione di Clarissa Selassié

Ospite da Gabriele Parpiglia, anche Clarissa Selassié ha confermato la versione del giornalista.

Stando a quanto raccontato dalla 21enne, Manuel Bortuzzo dopo il GF avrebbe deciso di farsi rappresentare dall'agenzia di cui anche Aldo Montano era socio.

Manuel e Aldo erano diventati inseparabili e hanno condiviso anche le vacanze di Natale insieme: "Bortuzzo di punto in bianco ha tolto la mail dell'agenzia che lo seguiva sulla propria pagina Instagram". Ma non è tutto, perché la più piccola delle sorelle Selassié ha sostenuto che Manuel raccontava bugie anche a Montano sulla relazione con Lucrezia dicendo di non vederla più mentre in realtà continuava a frequentarla.

L'amicizia nata al GF

L'amicizia tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo è nata all'interno del GFVip.

I due concorrenti hanno instaurato subito un bellissimo rapporto insieme a Gianmaria Antinolfi, tanto che i tre si chiamavano in modo ironico "i tre moschettieri".

Terminata l'esperienza al reality show , Montano da ex campione olimpico di scherma aiutò Manuel a prepararsi per le paralimpiadi di Parigi.

Inoltre i due sportivi furono ospitati in diversi programmi televisivi, tra cui il Maurizio Costanzo Show.

Al contrario l'amicizia con Antinolfi sembra ancora resistere, tanto che Gianmaria ha deciso di non invitare le sorelle Selassié al suo matrimonio per la presenza di Bortuzzo.