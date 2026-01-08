Spunta un nuovo retroscena in casa Milan, dopo il "no" alla cessione di Rubens Loftus-Cheek alla Lazio. Sembrerebbe che il calciatore aveva ceduto al "corteggiamento" di Maurizio Sarri. Le trattative però sarebbero state interrotte sul nascere, in quanto la dirigenza rossonera ha fatto sapere che avrebbero ceduto il centrocampista solo per un'offerta faraonica.

Il retroscena: Loftus-Cheek aveva messaggiato con Sarri

Durante la sessione di calciomercato estiva (poi bloccata) il tecnico Maurizio Sarri aveva espressamente richiesto Loftus-Cheek. Dopo il via libera per la sessione di mercato invernale, Sarri non ha mai cambiato idea sul centrocampista della nazionale inglese.

Tuttavia la trattativa col Milan non è mai stata avviata per volere della dirigenza rossonera. Stando a quanto si apprende da Sport Mediaset, Loftus-Cheek aveva ceduto al corteggiamento di Sarri per un eventuale trasferimento tanto che tra il calciatore e il tecnico ci sarebbe stato uno scambio di messaggio ed il 29enne si era detto felice di poter riabbracciare il mister dopo l'avventura al Chelsea.

Il Milan però ha detto "no" alla cessione del giocatore per un motivo: in un momento cruciale della stagione, privarsi di un centrocampista in grado di abbinare strapotere fisico e qualità tecnica sarebbe stato un rischio troppo elevato. Loftus-Cheek sarebbe potuto partito solo in caso di un'offerta faraonica, ma a quanto pare Lotito e Fabiani non hanno messo sul piatto quanto richiesto.

Lazio: Ratkov sbarca a Roma, Guendouzi saluta i tifosi e vola in Turchia

Tra le cessioni "eccellenti" della S.S. Lazio figurano l'attaccante Taty Castellanos al West Ham e Guendouzi al Fenerbahce. In merito a quest'ultimo finita la partita Lazio-Fiorentina, il centrocampista ha salutato con gli occhi lucidi i tifosi nonostante sia stato lui ad aver richiesto la cessione.

Ad oggi, la società biancoceleste ha acquistato Petar Ratkov: l'attaccante di origine serba è sbarcato nella serata di mercoledì 7 gennaio a Fiumicino. Inoltre è stata chiusa la trattativa per portare Kenneth Taylor a Formello: il centrocampista in forza all'Ajax nonostante la giovane età vanta di oltre 400 partite ed è anche un calciatore della nazionale Olandese.

Milan-Lazio: commenti contrastanti da parte dei tifosi

Il mancato approdo di Loftus-Cheek alla Lazio è stato commentato in modo contrastante dai tifosi biancocelesti e milanisti.

Un utente rossonero ha detto: "Da quando è al Milan in 2 stagioni e mezzo ha saltato 43 partite per problemi fisici, nessuno come lui". Un altro ha aggiunto: "La sensazione è che Allegri non voglia stravolgere la rosa in quanto ha trovato un equilibrio". Un tifoso biancoceleste ha invece detto rammaricato: "Mai che si possa trovare l'accordo con un giocatore felice di indossare la nostra maglia".