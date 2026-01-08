Nel turno-infrasettimanale di campionato di Serie A, allo stadio Olimpico di Roma si è giocata Lazio-Fiorentina terminata in parità. Nel post-partita, il tecnico Maurizio Sarri ha commentato con rammarico un episodio dubbio in area di rigore: "Il rigore non dato nel primo tempo grida vendetta".

Al 19' c'è stata una trattenuta in area di rigore di Gila. L'arbitro Sozza è andato al VAR per capire se ci fossero gli estremi per il calcio di rigore, ma dopo un'attenta revisione delle immagini ha fatto cenno che il gioco poteva proseguire scatenando così le proteste dei giocatori biancocelesti.

Sul finale del secondo tempo invece, l'arbitro ha assegnato due rigori.

Le parole di Sarri

Ai microfoni di Dazn, Sarri ha commentato così: "Il rigore non dato nel primo tempo grida vendetta, però è stata una buona Lazio che ha reagito alla brutta partita fatta col Napoli". A tal proposito il tecnico ha spiegato come sta gestendo lo stato d'animo dei suoi giocatori, visto che da alcune partite a questa parte c'è in atto una polemica con gli arbitri: "I ragazzi sono un po' frustrati da questa situazione, anch’io sinceramente ho un po' di giramento anche se nel calcio pensavo di aver visto tutto vista la mia età. Però è qualcosa sul quale non possiamo influire, è inutile sprecare energie".

Infine il 67enne ha anche commentato gli acquisti effettuati dalla società, spiegando di non conoscere Petar Ratkov, l'attaccante preso dal Salisburgo: "Non è una polemica, ma imparerò a conoscerlo per sfruttarlo al meglio".

Sulla cessione di Guendouzi invece, il tecnico si è detto dispiaciuto poiché intendeva "costruire le basi per il futuro" ma dopo aver parlato col calciatore francese ha compreso le sue motivazioni.

Scoppia la polemica sul web

Il mancato rigore alla Lazio per la trattenuta su Gila è stata oggetto di polemiche su X, tanto che ha catturato l'attenzione anche dei più esperti.

Maurizio Pistocchi ha detto: "A furia di sentir dire che 'la trattenuta per essere punibile deve essere intensa' (cosa che non c’è scritta da nessuna parte) gli arbitri italiani non sanzionano falli come questo di Pongracic che testa la resistenza della maglia di Gila. Ma se questo non è rigore, Rocchi ci può gentilmente dire quando è rigore?".

Alfredo Pedullà ha affermato: "Simone Sozza, 38 anni, è considerato dal designatore (?) Rocchi uno degli arbitri emergenti italiani. Ogni giornata, in tutte le partite, ci sono disastri". Damiano Er Faina ha gridato allo scandalo: "Altro rigore non concesso alla Lazio (clamoroso)".