Un nuovo personaggio farà presto ingresso in Tempesta d'amore, la longeva soap tedesca giunta alla ventesima stagione in Italia. Zoe de Lavalle, affascinante cavallerizza, conquisterà il cuore di Philipp e di fatto diventerà l'antagonista di Ana.

Zoe de Lavalle conquista Philipp

Le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore rivelano che la ventesima stagione della soap si animerà di un nuovo triangolo, andando a complicare una situazione già di per sé molto intrigata. La storyline in questione prenderà il via nel momento in cui Ana, protagonista femminile della stagione in corso, sentirà un'enorme attrazione nei riguardi di Philipp, pur a conoscenza del suo lato oscuro, ma al contempo comincerà a legarsi a Vincent Ritter il nuovo veterinario dell'hotel con il quale si è scambiata un bacio, complice una festa in maschera.

In tale contesto si inserirà l'arrivo di una ragazza molto affascinante, Zoe de Lavalle, una cavallerizza proveniente da una famiglia francese molto ricca. Zoe giungerà inizialmente all'hotel per motivi di lavoro, ossia prendere lezioni di equitazione da un famoso maestro in compagnia del suo cavallo Sinbad. Ma non appena la ragazza entrerà in contatto Philipp, tra i due scoccherà la scintilla che li porterà ad intraprendere una relazione.

La rivale in amore di Ana

Philipp, però, non si accontenterà della nuova storia d'amore ma si avvicinerà molto a Ana, da sempre innamorata di lui, ma non perché prova dei sentimenti per lei, ma piuttosto per portare avanti i suoi loschi piani. Di fatto, un nuovo triangolo amoroso prenderà vita.

A confermare che Zoe, interpretata da Lily Luck, darà del filo da torcere alla dolce Ana Alves, il fatto che sebbene la nuova arrivata non farà parte del cast fisso della soap, resterà in hotel per molto tempo, diventando anche la complice degli intrighi di Philipp.

I protagonisti della ventesima stagione

L'attenzione dei telespettatori di Tempesta d'amore è stata catalizzata nelle ultime puntate dal triangolo sentimentale che vede ai vertici da un lato Ana e agli altri due Vincent e Philipp. Se il veterinario sembra essere il miglior partito per la Alves, come sostiene anche la contessa Wilma, Philipp sulle prime apparirà un uomo senza scrupoli e privo di ogni ritegno ma nonostante ciò i sentimenti di Ana la condurranno verso quest'ultimo.

Le prossime puntate dimostreranno che i sentimenti possono cambiare le persone. Mentre Philipp avrà un'evoluzione positiva che permetterà all'uomo di diventare una versione migliore di se stesso, al contrario Vincent avrà un'involuzione che lo porterà a cedere al suo lato oscuro.