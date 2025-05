Secondo le anticipazioni di Tradimento, Serra rischierà di morire a causa di Ipek. Dopo una convivenza fallita, tra le due esploderà una lite furiosa e, durante uno scontro sul pianerottolo, Ipek spingerà Serra facendola cadere dalle scale.

Tradimento: Serra incinta di Tolga scappa con 20 milioni

Ormai tutti saranno a conoscenza del fatto che Serra aspetti un bambino da Tolga. La ragazza l'ha rivelato alla stampa, scatenando uno scandalo. Oltan proverà a fermare questa ondata di pettegolezzi che ha coinvolto la sua famiglia, chiedendo a Serra di abortire in cambio di denaro.

La ragazza si presenterà alla clinica ginecologica, ma, prima di procedere con l'aborto, vorrà che Oltan le versi sul conto i soldi che le ha promesso. Serra si ritroverà con venti milioni di dollari e Oltan crederà di aver risolto tutti i problemi. Invece, Serra scapperà con il denaro e senza interrompere la gravidanza.

Serra braccata dagli uomini di Oltan si rifugia da Ipek

Serra sarà in fuga, pensando di essere riuscita a seminare gli uomini di Oltan, invece non sarà così. La sorprenderanno mentre sarà intenta a scendere da un taxi. Lei riuscirà nuovamente a scappare, ma dovrà affrettarsi a trovare un luogo in cui Oltan non la possa trovare. Il primo posto che le verrà in mente sarà la casa di Ipek: lei e Oltan sono ai ferri corti, quindi non le verrebbe in mente di passare da lei.

La convivenza tra le due ragazze, però, sarà molto dura, soprattutto a causa dell'arroganza di Serra nei confronti di Neva, la domestica di Ipek che la ragazza considera al pari di una madre.

Lite furiosa tra Ipek e Serra: quest'ultima cade dalle scale ed è in fin di vita

Serra non farà altro che darle ordini, vorrà da mangiare a tutte le ore e le richieste non saranno sempre esaudibili. L'aria, però, si farà veramente incandescente a causa delle mele. Serra le chiederà di tagliargliele e Neva farà "l'errore" di sbucciarle: "Io le mangio con la buccia, sai che è piena di vitamine?". Un po' scocciata, Neva porterà via il vassoio con le mele e tornerà con una boule piena di bucce: "Ecco, può mangiare queste".

Le due litigheranno e arriverà Ipek a provare a placare gli animi. Sa che Serra non può rimanere lì a lungo, così le consiglierà di farsi una vita con i soldi che le ha dato Oltan. A Serra non piacerà il trattamento e accuserà Ipek di essere invidiosa solamente perché lei è incinta di un Kaşifoğlu.

Ipek non ci vedrà più dalla rabbia e caccerà Serra da casa sua, senza pietà. Quando saranno sul pianerottolo, le due avranno un violento litigio fatto di urla e spintoni. Uno di questi ultimi sarà fatale, perché Ipek spingerà Serra e la ragazza cadrà dalle scale. La ragazza sembrerà in fin di vita.