José si presenterà a La Promessa da Curro e Manuel e rivelerà a Julia i suoi piani nelle prossime puntate della soap opera: "Curro deve sposarti, con le buone o le cattive".

Le anticipazioni rivelano che il fratello del defunto Paco andrà a salutare i suoi ex commilitoni. Il ragazzo non potrà fare a meno di ricordare la fine di Paco e la sua sofferenza sarà chiara a Curro e Manuel che si sentiranno in imbarazzo e non sapranno come confortarlo.

La visita inaspettata per Curro e Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, al palazzo, arriverà un nuovo ospite pronto a scombussolare gli animi dei protagonisti.

Si tratta di José Juan, il fratello del defunto Paco che si presenterà a Manuel e Curro come una bella sorpresa. I due ragazzi saranno perplessi nel rivedere il loro ex compagno di squadra che dopo i saluti di rito inizierà subito a parlare della tragica esperienza della guerra. "Vivere in un bel palazzo come il vostro aiuta meglio a dimenticare quello che abbiamo passato", dirà ricordando suo fratello Paco. "La notte mi sveglio con il rumore delle bombe", spiegherà, "E sento il suo ultimo grido". La sofferenza nel ragazzo sarà ancora molto evidente e Curro e Manuel si sentiranno piuttosto imbarazzati perché non sapranno cosa dire per confortarlo. La conversazione sarà interrotta dall'arrivo di Julia, che sarà sorpresa dalla presenza di José.

"Ciao Matilde", dirà lui alla ragazza che lo inviterà a non chiamarla così: "Adesso sono Julia".

Il piano di José spiazzerà Julia

Nelle prossime puntate de La Promessa, José avrà modo di parlare da solo con Julia e le chiederà il perché del suo cambio di identità. La ragazza spiegherà che voleva conoscere esattamente come sono andate le cose in guerra e temeva che Curro si sarebbe lasciato condizionare sapendo che era la fidanzata di Paco. "Se hai intenzione di portarmi via da qui perdi tempo", avvertirà la ragazza, "Me ne andrà quando decider io". José tuttavia, la spiazzerà rivelandogli i suoi piani: "Curro deve sposarti per rimediare ai suoi errori", dirà. Il ragazzo spiegherà che Paco non potrà tornare in vita e l'unico modo per renderlo felice è onorare la sua volontà di vedere la sua fidanzata felice e con un futuro.

Julia non saprà cosa dire, ma José insisterà: "Ti sposerà con le buone o con le cattive".

Curro e Julia senza più maschere

Nelle puntate in onda in Italia, Julia ha rivelato a Curro di essere Matilde la fidanzata di Paco. La notizia ha sconvolto il signorino che non ha potuto fare a meno di ricordare il suo amico. Curro ha spiegato a Julia come sono andate davvero le cose prima della morte di Paco e non le ha nascosto i suoi grandi sensi di colpa. I due ragazzi, adesso, non hanno più segreti e stanno iniziando ad avvicinarsi. Martina si è accorta dell'amicizia che sta crescendo tra loro e ha iniziato ad essere gelosa. Non resta che capire che Curro prova solo sensi di colpa o sta iniziando a nutrire dei sentimenti per Julia.