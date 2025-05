Yesim origlierà la telefonata di Azra e capirà che c'è una trappola per Guzide nella puntata di Tradimento in onda venerdì 9 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Yesim correrà in ufficio da Guzide per avvisarla: "Ti stanno tendendo una trappola", dirà, ma lei non le crederà. Serra, Azra e Ipek progetteranno di mandare da Guzide un amico attore che dovrà fingere di ricevere una grossa eredità. La vita sentimentale di Guzide, invece, andrà decisamente meglio perché Sezai approfitterà di una cena romantica per farle una dichiarazione d'amore e regalarle una collana.

La serata romantica di Guzide e Sezai

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek, Azra e Serra saranno decise a mettere in atto il piano contro Guzide. Serra contatterà un suo amico attore che si recherà dalle ragazze per definire il ruolo che dovrà recitare: un contabile che sta per ricevere una grossa eredità. Nel frattempo, Guzide trascorrerà l'ultima serata di vacanza con Sezai che durante una cena romantica le regalerà una collana che rappresenta Sirio, la stella che simboleggia il suo amore. La donna sarà molto emozionata per il gesto e le parole romantiche di Sezai: "Per trent'ani ho pensato di essere amata ma non era così", dirà commossa. "Grazie per la fiducia che mi hai ridato, grazie di amarmi", continuerà in lacrime.

Sezai non potrà fare altro che ricambiare i sentimenti di Guzide e vivere le ultime ore di relax con lei prima di ripartire. L'indomani, Azra parlerà al telefono in giardino con le sue amiche e Yesim ascolterà la sua conversazione durante la pulizia delle finestre. La ragazza farà più volte il nome di Guzide: "Se lo scopre bruceremo tutti, ti avverto", dirà la nipote di Tarik a Ipek che però non sembrerà affatto preoccupata. Yesim si metterà ad origliare e anche se non riuscirà a distinguere perfettamente ogni particolare della conversazione, sarà chiaro che Azra stia tramando qualcosa contro Guzide.

Il tentativo di Yesim e l'ostilità di Guzide

Nella puntata di Tradimento di venerdì 9 maggio, Yesim correrà in ufficio da Guzide per metterla in guardia.

Innanzi tutto, la donna chiederà scusa a Guzide per essere andata via dalla sua villa senza avvertire: "Murat mi ha imposto di non passare da te", dirà chiedendole perdono. La madre di Oylum sarà piuttosto scocciata dalla visita di Yesim che però insisterà: "Sono qui per avvisarti", dirà, "Ti stanno tendendo una trappola, ho sentito Azra al telefono". Guzide non darà peso alle parole di Yesim, ma lei insisterà: "L'ho sentita, ha detto che se tu lo scopri sarà la fine per loro". Yesim farà di tutto, ma per Guzide le sue parole non avranno alcun senso, tanto che penserà che sia tutta una sua invenzione per riappacificarsi. Poco dopo, Suat entrerà nel suo ufficio e Guzide si fiderà ciecamente di lui, ignorando l'avvertimento di Yesim e cadendo nella trappola di Serra.

Il ritorno di Guzide con Tarik

Nelle puntate precedenti, Yesim aveva costruito una bella amicizia con Guzide che si era proposta di aiutarla ad ottenere l'affidamento di Oyku. Tarik, tuttavia, ha pensato di distruggere tutto proponendo a Yesim di tornare a casa e lei a ha accettato per amore di Oyku. L'uomo ha proibito a Yesim di tornare da Guzide per parlarle della sua scelta, sapendo bene che avrebbe incrinato il loro rapporto. Tarik in realtà non voleva affatto tornare con Yesim, ma il suo obiettivo era distruggere l'amicizia che la donna stava costruendo con Guzide. Yesim adesso si ritrova senza l'appoggio di Guzide e in una casa in cui tutti le sono ostili. Ozan, Zelis e Tarik non hanno alcun rispetto per lei e la fanno sentire come se dovesse eseguire tutti i loro ordini.