Sirin farà una scenata di gelosia a Emre nella puntata de La forza di una donna di lunedì 15 dicembre, e lui si farà perdonare con un invito a cena.

Le anticipazioni rivelano che Sirin vedrà Emre ridere con alcune clienti e si offenderà al punto da andare via senza salutarlo. Nel frattempo, Suat si aggiungerà ai prigionieri di Nezir e temerà per la sua vita, quella di sua figlia e dei nipoti.

Primi piccoli litigi tra Sirin ed Emre

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin sarà entusiasta per la storia che sta nascendo con Emre.

Presto, però, qualcosa la farà ricredere e ci sarà il primo piccolo litigio per la coppia. Tutto avrà inizio quando Sirin andrà al locale per consegnare il borek e vedrà Emre intento a parlare con due clienti in modo molto confidenziale. La ragazza sarà molto infastidita, soprattutto perché il ragazzo non si accorgerà neanche del suo arrivo. Sirin andrà in cucina in preda alla rabbia e il suo atteggiamento non sfuggirà a Ceyda che comprenderà subito la sua crisi di gelosia. La ragazza andrà via dal locale senza salutare Emre, che quando rivedrà Sirin il giorno dopo cadrà dalle nuvole. La figlia di Hatice non potrà trattenersi dal dire al ragazzo quello che è successo: "Sono venuta ieri, ma tu eri troppo occupato con alcune clienti".

A Emre farà piacere la scenata di gelosia di Sirin e si farà perdonare con un invito a cena: "Ti porto in un posto molto bello".

Suat rinchiuso con Sarp e Munir temerà per la sua vita

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 15 dicembre, Sirin sarà molto felice di accettare l'invito a cena di Emre. Subito dopo, però, il ragazzo si ricorderà di aver preso già un impegno per quella sera e rimanderà l'appuntamento all'indomani. Sirin sarà nuovamente di pessimo umore, ma alla fine cederà di fronte alla dolcezza di Emre. Quest'ultimo le prometterà un posto di classe, oltre ad andare a prenderla e riaccompagnarla. Nel frattempo, a villa Korkmaz proseguirà la prigionia di Munir e Sarp nella dependance.

A loro si unirà anche Suat, che sarà rinchiuso da Nezir senza pietà e che temerà per la sua vita e quella di Piril e dei gemelli. L'uomo verrà a sapere da Munir che Nezir non ha mai dato loro da mangiare né da bere e temerà di morire di stenti.

Sirin ed Emre: colpo di fulmine a La forza di una donna

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, tra Sirin ed Emre è scoccata la scintilla. La figlia di Hatice ha catturato l'attenzione del ragazzo sin dal primo incontro e lui si è subito dichiarato. "Non riesco a smettere di guardarti", le ha scritto in un messaggio che ha dato inizio a tutto. Sirin, molto contenta del corteggiamento, ha risposto che sperava proprio che Emre si accorgesse di lei.

Alla figlia di Hatice piace il proprietario del locale, ma a spingerla tra le sue braccia è anche l'interesse che Ceyda prova per il suo ex fidanzato. Sirin prova piacere nel vedere l'amica di sua sorella soffrire di gelosia e non perde occasione per provocarla.