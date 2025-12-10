Angela si lascerà andare ai sentimenti con Curro nella puntata de La Promessa di domenica 14 dicembre: "Avevo paura di amare", gli dirà prima di baciarlo. Le anticipazioni rivelano che, dopo settimane di incomprensioni, Angela e Curro si parleranno senza filtri. Le difese lasceranno il posto alla sincerità e nascerà una grande storia d'amore.

Curro aprirà il suo cuore a Angela

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che sarà un periodo turbolento per Curro che vivrà tante emozioni contrastanti. Innanzi tutto, il ragazzo confesserà ad Alonso che è suo padre e tra loro ci sarà un abbraccio molto commovente.

Curro, però, dovrà affrontare anche Lorenzo, deciso più che mai a portare avanti il matrimonio combinato con la figlia dei duchi. Il fratello di Jana non potrà più ignorare i suoi sentimenti e quando sarà da solo con Angela si lascerà andare. Curro ringrazierà la ragazza per averlo messo in guardia quando ancora nessuno sapeva delle nozze combinate. Angela sarà felice di stare accanto a Curro che si aprirà totalmente con lei, dicendole che il suo cuore ha ricominciato a battere dopo aver sofferto molto per una ragazza. Angela ascolterà lo sfogo di Curro che la sorprenderà con un bacio. Lei, però, si sottrarrà subito e andrà via, dando l'impressione di non ricambiare i suoi sentimenti. Curro incasserà il rifiuto, ma dopo qualche giorno tutto cambierà improvvisamente.

Un nuovo amore a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di domenica 14 dicembre, Angela andrà a parlare con Curro. Quest'ultimo si scuserà con lei per essersi avvicinato un po' troppo, ma questa volta sarà Angela a sorprenderlo. "Ho dedicato tutta la mia vita allo studio, non sono mai stata con un ragazzo - dirà lei - usavo l'università per proteggere il mio cuore". Curro ascolterà Angela e le dirà che non è obbligata a dargli spiegazioni se non ricambia i suoi sentimenti. Lei, però, continuerà: "Io provo quello che provi tu, ma avevo paura di amare". Angela si avvicinerà a Curro e questa volta scatterà un bacio passionale che segnerà l'inizio di una travolgente storia d'amore.

Il primo incontro di Angela e Curro

Curro e Angela si sono incontrati per la prima volta nelle scorse puntate de La Promessa, quando Catalina ha avuto un mancamento. La ragazza è arrivata al palazzo in un momento di grande confusione e Curro l'ha scambiata per l'infermiera che il ginecologo aveva consigliato per Catalina. Il primo impatto non è stato dei migliori per Angela e Curro che hanno mostrato una certa antipatia reciproca. I due ragazzi, giorno per giorno, si sono conosciuti sempre di più ma Curro ha sempre giudicato Angela insopportabile per la sua supponenza. L'unica ad accorgersi che tra i due c'era qualcosa di forte sin da allora è stata Martina: l'inspiegabile ritrosia di Curro nei confronti di Angela aveva tutta l'aria di un colpo di fulmine. I due ragazzi ci hanno messo un po' di tempo, ma alla fine hanno riconosciuto il forte sentimento che li lega.