Secondo le anticipazioni delle puntate di Tradimento, Güzide scoprirà che Sezai le ha nascosto l’ennesimo segreto. Dopo aver taciuto sul tentato omicidio da parte di Ipek e sulla relazione con Kadriye, Sezai non le dirà nemmeno di sapere la verità sulla madre di Kahraman. Lui sa da sempre che è figlio di Kadriye e non di Nurhan, la sorella di Mualla morta anni prima in un incidente stradale.

Tradimento, Güzide scopre l’amante di Sezai

Il matrimonio tra Güzide e Sezai attraverserà una profonda crisi. Lei scoprirà che il marito, per ben trent'anni, ha avuto un'amante e non vorrà più avere a che fare con un uomo del genere, anche perché scoprirà che questa donna, Kadriye, prova qualcosa di veramente profondo per lui, visto che ha anche rischiato la vita per donargli un rene.

Sezai sarà costretto a fare le valigie e a lasciare casa. Proverà ad appellarsi a Nazan per cercare di far ragionare Güzide, ma quando Nazan andrà a casa di Kadriye per provare a conoscerla, farà una scoperta sconvolgente. Nella parete della casa di Kadriye ci sono affisse delle foto di Kahraman e Kadriye le svelerà che è suo figlio.

Güzide affronta Sezai: 'Sapevi che Kahraman è figlio di Kadriye e hai taciuto'

Nazan racconterà tutto a Güzide, che si appresterà ad avere un confronto con Sezai. Gli darà appuntamento in un bar e Sezai crederà che Nazan sia riuscita a convincerla a fare pace. Il peggio, invece, deve ancora arrivare.

Sezai attenderà Güzide nel bar con un mazzo di fiori e un sorriso smagliante, mentre Güzide arriverà più gelida di un ghiacciolo.

La prima cosa che lei farà sarà mostrargli le foto che Kadriye tiene appese sulla parete di casa sua: "Tu già sapevi che Kahraman è figlio di Kadriye, vero? Tu sapevi questa cosa su mio genero e non mi hai detto niente".

Güzide umilia Sezai: 'Mi hai nascosto tutto, che razza di matrimonio è il nostro?'

Sezai proverà a giustificarsi, dicendole che Kadriye gli ha fatto giurare di non dire nulla, ma Güzide sarà solamente delusa: "Ma che razza di matrimonio è il nostro, Sezai. Prima mi nascondi che hai avuto un'amante per trent'anni, poi ometti il fatto che questa donna ti abbia donato un rene. Per non parlare di Ipek, mi hai nascosto anche quando lei ha tentato di uccidermi e non mi parli di questa cosa molto importante per Kahraman".

Ovviamente, per Sezai sarà difficile trovare una giustificazione per tutte le cose che ha combinato e, in cuor suo, non sarà nemmeno così tanto speranzoso del fatto che Güzide possa perdonarlo. A causa sua, la donna è stata, per l'ennesima volta, vittima di un tradimento e Sezai sa bene che la moglie non è disposta a perdonare coloro che la fanno soffrire come sta facendo lui.