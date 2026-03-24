L’inganno di Sahika e Nadir raggiungerà l’obiettivo prefissato nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. La solidità del matrimonio tra Halit e Yildiz vacillerà sotto i colpi di una seduzione orchestrata a tavolino. Convinto di avere il controllo della situazione, il patriarca Argun cadrà invece nella rete tesa da Leyla, che userà la vulnerabilità dell’uomo per trascinarlo in una relazione clandestina. Per coprire l’incontro romantico con la ragazza, Halit ricorrerà a un finto viaggio d’affari ad Ankara, preparando i bagagli sotto gli occhi ignari della moglie.

Sarà l’inizio di una deriva pericolosa: cedendo alle lusinghe di Leyla, l’imprenditore metterà a rischio non solo la sua unione con Yildiz, ma l’intera stabilità della famiglia.

Yildiz scopre Halit e Leyla a pranzo insieme

Quando Leyla riuscirà a liberarsi del marito Hilmi, Yildiz farà di tutto affinché Halit l’assuma come sua assistente. Ma la ragazza, all’interno dell’azienda, diventerà una pedina nei giochi di Nadir e Sahika. Nadir inizierà a provare dei sentimenti per Yildiz, così Sahika farà di tutto per allontanarla da Halit.

Un giorno, in maniera anonima, le invierà delle foto in cui Halit si trova a pranzo da solo con Leyla. Quando chiederà a entrambi dove siano stati a pranzo, e nessuno dei due dirà la verità per evitare fraintendimenti, Yildiz penserà che Halit la stia tradendo con Leyla.

Sahika usa Leyla per far tradire Halit

Con l’aiuto di Ender, Caner ed Emir, Yildiz farà passare Leyla per ciò che non è. Farà credere a tutti che la ragazza abbia mandato delle sue foto svestita a Kaya, uomo ormai sposato con Ender. Ci sarà uno scandalo e Leyla, dalla vergogna, penserà di tornare a Smirne, ma quando, di nascosto, sentirà una telefonata tra Emir e Yildiz, in cui i due parleranno della trappola che le è stata fatta, la ragazza penserà di restare e di attuare la sua vendetta.

Leyla sarà vulnerabile e Sahika ne approfitterà, cercando di portarla dalla sua parte e da quella di Nadir. Il loro piano sarà far cedere Halit tra le braccia di Leyla e portarlo al tradimento, e ci riusciranno.

Halit tradisce Yildiz, la trappola di Leyla riesce

Una sera, Halit sarà in camera da letto a preparare la valigia e giustificherà a Yildiz la sua partenza dicendo che per qualche giorno deve andare ad Ankara. In realtà, Halit avrà un incontro romantico e segreto con Leyla e, come suo solito, basterà che una donna gli faccia due lusinghe per cascare nella trappola.

Infatti, Halit finirà tra le braccia di Leyla, senza pensare che questa scappatella potrebbe costargli più di quanto possa immaginare.