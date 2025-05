Can cadrà dal letto e Kahraman e Oylum si precipiteranno in ospedale nella puntata di Tradimento di lunedì 12 maggio.

Le anticipazioni rivelano che il medico verificherà che il bambino stia bene e scambierà Kahraman peri il padre. Nel frattempo, Sezai proporrà a Guzide di partire in cerca di suo figlio senza coinvolgere Tarik. Infine, Ozan tornerà a bussare alla porta di sua madre dopo l'addio di Zelis.

Sezai proporrà a Guzide di partire insieme alla ricerca di suo figlio

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Sezai consegnerà a Guzide dei documenti contenenti tutte le informazioni sul ragazzo che potrebbe essere suo figlio.

La donna scoprirà che il giovane si chiama Hakan e ha studiato economia ad Ankara. Sezai proporrà a Guzide di partire insieme e prelevare un campione del Dna del ragazzo per informare Tarik a cose fatte. La donna accetterà e ringrazierà Sezai per il suo grande sostegno. Nel frattempo, Ozan tornerà a bussare alla porta di Guzide dopo un brutto litigio con Zelis. Il ragazzo spiegherà a Umit che Zelis ha tolto l'anello e lo ha lasciato, riconoscendo che suo zio e Guzide lo avevano già messo in guardia su di lei. Quando parlerà con sua madre, Ozan si lascerà andare a un pianto liberatorio tra le sue braccia, scusandosi per averla messa da parte per Zelis. Guzide comprenderà suo figlio e non gli farà pesare nessun errore.

Kahraman non riuscirà a parlare a Oylum del video

Nella puntata di Tradimento in onda lunedì 12 maggio, Kahraman ripenserà al video di Oylum con il sicario, ma non dirà a nessuno quello che ha visto. L'uomo sarà sul punto di parlare con la ragazza in cerca di spiegazioni quando il loro discorso sarà interrotto da un rumore proveniente dalla stanza di Can. Karhaman e Oylum si precipiteranno a vedere cosa sia successo e la baby sitter spiegherà che il bambino è caduto dal letto. Oylum e Kahraman correranno in ospedale in preda al panico. Il dottore visiterà il bambino e rassicurerà la ragazza, perché dalla Tac non ci sarà nulla di preoccupante. Il medico scambierà Kahraman per il padre di Can e si rivolgerà a lui come se il bambino fosse suo figlio.

Il piano di Ipek, Serra e Azra contro Guzide

Nelle puntate precedenti, Guzide ha dovuto affrontare dei guai giudiziari e per questo ha messo da parte la ricerca di suo figlio. Ad agire contro Guzide sono state Azra, Serra e Ipek che hanno architettato una trappola quasi perfetta. Un amico attore di Serra si è presentato all'ufficio di Guzide chiedendole di occuparsi di una ricca eredità che gli spettava. Il ragazzo ha fatto in modo che Guzide pronunciasse alcune parole e ha registrato la loro conversazione. Una volta a casa, il complice delle ragazze ha montato l'audio in modo da far sembrare che Guzide proponesse di corrompere il giudice. La donna è finita di nuovo su tutti i giornali e Ipek ha brindato con le sue amiche.