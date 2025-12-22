Cruz rischierà la pena capitale nelle puntate de La Promessa dal 29 dicembre al 4 gennaio: a rivelarlo ad Alonso sarà Burdina.

Le anticipazioni svelano che, dopo la visita del sergente, il marchese deciderà di assumere un avvocato che possa alleggerire la situazione di Cruz. Nel frattempo, Manuel deciderà di trasferirsi in Italia e Curro dovrà lasciare il palazzo.

Curro costretto a lasciare La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi cambiamenti per la famiglia De Lujan. Alonso ripudierà Curro e gli dirà che deve lasciare al più presto il palazzo.

Per il giovane sarà una notizia sconvolgente, tanto che per qualche ora non si farà vedere da nessuno. Appena la notizia giungerà alle orecchie di Lorenzo, per Curro arriveranno ulteriori umiliazioni dal suo padre adottivo. Il Capitano lo deriderà, ricordandogli che non avrebbe dovuto rinunciare alla baronia quando ne ha avuto l'occasione. Curro reagirà con rabbia alle provocazioni di Lorenzo e si allontanerà dal palazzo per cercare Ramona. Quando la troverà, le spiegherà la brutta situazione in cui si trova, senza alcuno rancore per Alonso. "Lui è stato costretto", dirà a Ramona, spiegando che era l'unico modo per salvare il marchesato. Nel frattempo, al palazzo ci sarà una cena piuttosto movimentata.

Manuel annuncerà alla famiglia che vuole partire per l'Italia. Il marchesino dirà che tutto gli ricorda Jana e per lui è necessario voltare pagina in un altro posto. A scuotere tutti, però, sarà la notizia del ripudio di Curro.

La visita di Burdina e la decisione di Alonso

Nelle puntate de La Promessa dal 29 dicembre al 4 gennaio, Burdina tornerà a far visita al palazzo. Il sergente spiegherà ad Alonso che Cruz rischia la pena di morte e per questo bisognerà cercare un ottimo avvocato per lei. Nonostante la grande delusione ricevuta da sua moglie, Alonso deciderà di fare il possibile per salvarla. Il marchese spiegherà che lui resterà sempre lontano dalla vita di Cruz e non le perdonerà il delitto di Jana.

Tuttavia, Alonso riconoscerà che parte dei beni di famiglia sono di sua moglie e quindi riterrà giusto impiegare le risorse economiche per darle la difesa che le spetta di diritto.

L'arresto e la profonda solitudine di Cruz

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Jana ha perso la vita dopo giorni di agonia. La situazione sembrava migliorare, tanto che Jana si è svegliata e ha provato a parlare con Curro. Tutto, però, è precipitato nel giro di poche ore a causa di una crisi improvvisa che non le ha lasciato scampo. Il capo d'accusa addebitato a Cruz si è trasformato in omicidio e la marchesa ha lasciato La Promessa in manette, senza alcuna solidarietà da parte della famiglia. Alonso, adesso, si trova da solo ad affrontare tutti i problemi della tenuta, già in crisi da tempo.