Tolga finirà in carcere e Oltan scoppierà a piangere con Ipek nella puntata di Tradimento di giovedì 22 maggio: la giovane starà accanto al suo capo e si avvicinerà a lui.

Le anticipazioni rivelano che Ozan andrà a trovare Zelis in carcere e metterà per sempre fine al suo matrimonio con lei. Dopo un durissimo scontro, il giovane avvertirà Zelis che ha già chiesto il divorzio e vuole liberarsi di lei.

Hakan ospite alla villa di Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che, dopo il ritorno in libertà, Hakan non avrà un posto dove andare: Sezai, così, lo porterà alla villa.

Umit accoglierà il ragazzo come se lo conoscesse da sempre. Anche Guzide, dopo un primo momento di smarrimento, deciderà di ospitare il suo presunto figlio. Hakan ringrazierà la famiglia per questa possibilità, spiegando che, dopo essere rimasto senza casa, tutti gli hanno chiuso la porta in faccia in quanto diffidavano di lui. Al contrario del resto della famiglia, Ozan non accetterà di buon grado l'idea di ospitare Hakan a casa sua. Il ragazzo discuterà con Guzide che gli farà capire che non poteva lasciarlo per strada. Nel frattempo, Oylum scoprirà che Tolga è stato arrestato con l'accusa di aver spinto Selin dalle scale. La giovane, in quel momento, si troverà a tavola con Kahraman e Mualla: non potrà nascondere il suo dispiacere per la vicenda.

Pochi minuti dopo, Tolga si troverà in tribunale e il giudice deciderà di tenerlo in prigione in attesa del processo a suo carico. Per il ragazzo sarà un momento terribile: Oltan, tuttavia, gli prometterà di farlo tornare in libertà.

La visita di Ozan a Seliz in carcere

Nella puntata di Tradimento di giovedì 22 maggio, Tolga andrà in carcere perché il giudice riterrà che possa inquinare le prove del tentato omicidio contro Selin. Per Oltan sarà un duro colpo e, dopo uno sfogo con gli avvocati, si siederà a riflettere. Ipek approfitterà del momento di debolezza per stare accanto al suo capo. "Sono qui per qualunque cosa", dirà la ragazza. Oltan inizierà ad aprirsi con lei: "L'ho sempre protetto", racconterà quasi in lacrime, "ma adesso che ha più bisogno di me non posso fare niente".

Oltan scoppierà a piangere: Ipek avvicinerà la sua mano a lui, ma poi la ritrarrà temendo di diventare troppo invadente. La giovane resterà accanto a Oltan ascoltando il suo sfogo in silenzio. Nel frattempo, Ozan arriverà in carcere per avere un confronto con Zelis e finalmente le dirà tutto quello che pensa di lei. Ozan accuserà sua moglie di averlo manipolato e di avergli rovinato la vita. Lei ricambierà dicendogli che se si è lasciato manipolare è perché è un perdente e non ha carattere. Ozan, furioso, andrà via urlando: "Voglio il divorzio, mi libererò di te per sempre". Zelis non si lascerà scalfire dalle sue parole, voltando le spalle a suo marito.

Guzide cerca suo figlio

Nelle puntate precedenti, Guzide e Sezai sono partiti alla ricerca del figlio della donna.

Dopo aver scoperto che Oylum non è sua figlia e probabilmente è stata scambiata in culla, Guzide ha iniziato ad indagare. La donna ha scoperto che nello stesso giorno di Oylum sono nati altri 5 bambini e uno di loro potrebbe essere suo figlio. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, Guzide e Sezai sono partiti per cercare Hakan al fine di verificare se il suo Dna risulta compatibile. Per la donna è stata una sorpresa scoprire che il suo presunto figlio era in carcere, ma gli ha offerto tutto il suo appoggio pur non avendo ancora effettuato il test. Hakan si è presentato a Guzide come una vittima, capitato in carcere per un errore giudiziario.