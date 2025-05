Le anticipazioni di Tradimento delle puntate che andranno in onda dal 18 al 24 maggio raccontano che Kahraman, per sfuggire ai sentimenti che prova per Oylum, deciderà di partire per l'Argentina ma verrà bloccato da Mualla, il quale lo informerà che Can non è figlio di suo cugino.

Guzide testimone di Yesim alle nozze con Tarik

Le anticipazioni di Tradimento degli episodi che verranno trasmessi da domenica 18 a sabato 24 maggio prendono il via dal ricatto che Guzide farà al caporedattore che ritirerà la denuncia contro Ozan che tornerà a casa con lei.

Ozan dirà alla madre che dietro all'articolo c'è la firma di Azra e Guzide si convincerà che l'artefice di tutto è il suo ex marito e arriverà a minacciarlo.

Guzide aiuterà Yesim a stipulare un contratto prematrimoniale conveniente e sarà proprio lei a farle da testimone il giorno delle nozze. Intanto durante un incontro fortuito, Ozan e Tolga si faranno delle confidenze sui rispettivi amori e Tolga confesserà di amare ancora Oylum.

Gli uomini di Diyarbakir proveranno a vendicare Behram rapendo Ilknur ma Mualla li bloccherà invitandoli a prendere direttamente Zelis. Mualla infatti deciderà di perdonare Ilknur.

Umit farà vedere alla sorella le foto dell'auto con cui ha avuto un piccolo incidente: è un auto di lusso alla cui guida c'era Ipek.

Avendo dei sospetti sulla figlia di Sezai, Guzide andrà da Oltan per sapere qualcosa di più sul suo conto. Nel frattempo, Zelis verrà trovata dagli uomini di Mualla mentre tenta la fuga ma la donna invece di vendicarsi la consegnerà alla polizia. Ozan, in visita alla moglie, le chiederà furioso il divorzio.

Kahraman deciderà di partire per l'Argentina per silenziare i suoi sentimenti per Oylum ma sarà Mualla a bloccarlo dicendogli che Can non è figlio di suo cugino, poi chiederà il suo aiuto per ritrovare Oylum che è scomparsa. La ragazza è andata da Tolga bloccando una sua riunione di lavoro. Infine, Oylum tornerà a casa e confesserà la verità sul figlio a Kahraman il quale deciderà di restare comunque al suo fianco.

L'impresa di pulizie di Yesim comincerà ad avere dei clienti e procederà sempre meglio. Ilknur nel frattempo ricatterà Tarik ma il video che potrebbe incastrarlo è stato cancellato e lei incolperà Yesim.

Tolga trova la pancia finta di Selin

Tra Tolga e Selin scoppierà un litigio quando il giovane troverà la pancia finta della moglie, quest'ultima cadrà dalle scale e perderà i sensi. Vedendo la scena, Serra denuncerà Tolga che verrà arrestato. In ospedale, Selin sarà grave e Oylum le porterà dei fiori. Quando si risveglierà Selin all'inizio non ricorderà nulla dell'incidente ma poi scagionerà il marito e Oltan ne approfitterà per bloccare il divorzio tra i due. Tolga in carcere riceverà la visita di Oylum e le confesserà il suo amore.

Addirittura le proporrà di fuggire con lui e il bambino ma alla fine la ragazza per paura rifiuterà.

Sezai porterà Hakan a casa di Guzide ma Ozan non lo accetterà come fratello mentre Umit lo accoglierà bene. Hakan però ne approfitterà per derubare tutti. Inseguito dalla polizia, Hakan si rifugerà nello scantinato di Guzide. Dopo aver minacciato Zeynep e Umit, Hakan verrà preso dalla pulizia e in seguito si scoprirà che non è figlio di Guzide e tutti festeggeranno per la notizia.

Poi Sezai affronterà la figlia che mentirà dicendo che l'auto di lusso è di Azra. Quest'ultima venderà l'auto e darà i soldi a Tarik. Poi Ipek accuserà Guzide di essere stata minacciata per tornare in Canada. Guzide sarà senza parole mentre Sezai cercherà di calmare sua figlia.

Tradimento come Terra amara

Il pubblico continua a ricordare con affetto Terra amara trovando nuove similitudine con Tradimento. In particolare, nella puntata del 14 maggio, durante la festa organizzata dalla famiglia di Mualla a Diyarbakır in molti hanno notato somiglianze con gli eventi che venivano festeggiati a Çukurova. Persino le donne che si occupavano della cucina hanno fatto tornare il ricordo di Saniye ai telespettatori della dizi turca.