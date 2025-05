Yesim sposerà Tarik nella puntata di Tradimento in onda domenica 18 maggio e Guzide sarà la testimone di nozze.

Le anticipazioni rivelano che Yesim sorprenderà Tarik non solo per la scelta della testimone. La donna, infatti, deciderà che in caso di morte di suo marito, dividerà l'eredità a lei spettante con Guzide. Tarik sarà costretto ad accettare tutte le condizioni e sarà piuttosto imbarazzato di vedere tutta la famiglia schierata con Yesim.

Le nozze sorprendenti di Tarik e Yesim

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide deciderà di aiutare Yesim a tutelare i suoi diritti e a farsi valere con Tarik.

Prima di tutto, Guzide preparerà un accordo prematrimoniale molto vantaggioso per Yesim che si affretterà a portarlo a Murat. Tarik si rifiuterà di firmare il documento, ma Yesim lo metterà alle strette fingendo di chiamare la polizia per denunciare l'omicidio da lui commesso e gli farà cambiare subito idea. Successivamente, Yesim indosserà l'abito da sposa e sarà pronta a fare il grande passo con Tarik. Questa volta tutto sarà organizzato alla perfezione, la piccola Oyku sarà molto felice di assistere alla cerimonia e la sposa addobberà la macchina con cui lei e Tarik raggiungeranno il luogo delle nozze. Ad attendere gli sposi ci saranno Zeynep, Umit, Ozan e Guzide che sosterranno Yesim. Per Tarik questa sarà una grande sorpresa, ma a lasciarlo senza parole sarà vedere che Guzide sarà la testimone di nozze di Yesim.

"Questo è troppo", borbotterà l'uomo che sarà subito zittito dalla sua futura sposa.

Yesim disposta a dividere la sua eredità con Guzide

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 18 maggio in primo piano ci sarà il matrimonio di Yesim e Tarik. Quando arriverà il momento di dire il suo sì, Yesim sarà entusiasta e riceverà un grande applauso dai suoi amici. Tarik, invece, sarà piuttosto a disagio e vivrà tutto come una sconfitta. Dopo la cerimonia, Tarik sarà nuovamente umiliato da Guzide che gli regalerà una spilla, mentre Umit gli metterà in tasca del denaro augurandogli buona fortuna. Yesim, a quel punto, ringrazierà Guzide per l'accordo prematrimoniale. Tarik sarà senza parole quando scoprirà che in caso di morte, Yesim dividerà la sua parte di eredità con Guzide.

Il primo tentativo di nozze era andato a vuoto

Nelle puntate precedenti, Yesim ha provato di nuovo a sposare Tarik ma le è andata male. La donna ha obbligato Yenersoy a diventare suo marito, ma quando è arrivato il giorno delle nozze ha avuto una brutta sorpresa. Yesim ha aspettato Tarik all'altare ma lui non si è presentato perché era imbottigliato nel traffico. Yenersoy ha provato a chiedere scusa a Yesim ma per farsi perdonare ha dovuto comprarle un'auto nuova e permetterle di aprire una sua attività. Yesim ha Tarik completamente in pugno perché è in possesso di un video che lo incastra come l'omicida di Korkmaz. Yenersoy ha già provato ad impossessarsi della preziosa prova, ma fino a questo momento Yesim è stata più furba di lui.