Mualla sarà sempre sprezzante, anche nelle prossime puntate di Tradimento. Quando scoprirà che Oylum salverà la vita a Tolga donandogli un rene, la donna non la prenderà bene, anzi, sarà piuttosto offensiva nei confronti del giovane: "Oltan non trova un rene per suo figlio? Allora che lo lasci morire".

Oylum pronta a donare un rene a Tolga, Güzide si oppone

Oylum sarà decisa a donare un suo rene a Tolga, visto che non ce n'è un altro disponibile per lui. Crede che Selin gli abbia sparato per colpa sua, magari ancora gelosa del fatto che il ragazzo la ami ancora.

Oylum non sa che dietro quel gesto di Selin c'è un'altra motivazione: sua sorella Serra è rimasta incinta di Tolga e lei non sopporta tale tradimento.

Oylum farà il test e il suo rene risulterà compatibile con Tolga. Dopo aver detto della sua scelta a Oltan, andrà dalla madre per raccontarle tutto. Güzide non sarà per niente d'accordo: non può rischiare così la sua vita, si deve ricordare che ha anche un bambino. Oylum, però, proverà a farla ragionare: non sta salvando una persona qualunque, ma il padre di suo figlio.

Oylum pronta all’intervento, Kahraman la minaccia di divorzio

Güzide capirà che non ci sarà modo di fermarla, così le starà vicino, anche quando Oylum andrà da Kahraman per spiegargli ciò che sta andando a fare.

Anche lui reagirà male, principalmente perché Oylum non l'ha consultato durante la sua scelta, ha pure fatto il test di compatibilità senza dirgli nulla.

Oylum gli spiegherà che è stato fatto tutto in fretta perché la vita di Tolga è appesa a un filo, ma a Kahraman non sembrerà interessare, al punto che gelerà Oylum con un'affermazione: "Se doni il tuo rene a Tolga, noi divorziamo". Oylum resterà senza parole: "Come puoi essere così insensibile davanti a una persona che rischia la vita? Non ti piace questa storia solo perché è il mio ex, ma io potrei fare un gesto del genere anche per uno sconosciuto". Oylum andrà nella sua camera, pronta a preparare la valigia per l'ospedale.

Mualla si oppone alla donazione di Oylum: 'Tolga va lasciato morire'

Nel frattempo, nel soggiorno resteranno Güzide, Nazan e Mualla. Quest'ultima non ha accolto bene la scelta di Oylum, al punto che, quando l'ha detta, le ha riso in faccia. Quando Mualla resterà da sola con Güzide, la rimprovererà per non aver dissuaso la figlia dal compiere questo gesto. "Cosa pensa, che io sia d'accordo?", dirà Güzide, "Ma a un certo punto una madre deve appoggiare le scelte di una figlia".

Mualla sarà molto arrabbiata e dirà anche una frase di cattivo gusto: "Oltan non trova nessun rene per Tolga? Allora, che lo abbandoni al suo destino e lo lasci morire". Frase che suona molto strana, soprattutto se detta da una donna come Mualla, che ha tenuto Behram attaccato alle macchine nonostante fosse stata dichiarata la morte cerebrale.