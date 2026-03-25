Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il confine tra finzione e realtà si farà pericolosamente sottile per Ender e Kaya. Quello che era nato come un freddo “matrimonio sulla carta” per assecondare il desiderio del figlio Yigit, si trasformerà inaspettatamente in un terreno di gioco ad alta tensione sensuale. Nonostante i due ex coniugi avessero già pianificato il divorzio subito dopo il trasferimento sotto lo stesso tetto, l’attrazione mai spenta tornerà a divampare tra le mura di casa. Tuttavia, l’ombra di Sahika continuerà a gravare sulla coppia: terrorizzata dall’idea di perdere il controllo sul fratello, non esiterà a spingersi oltre ogni limite, arrivando a simulare un incendio domestico pur di spegnere sul nascere il loro momento di intimità.

Ender e Kaya sposi, la cerimonia privata in casa

Prossimamente, Ender e Kaya si sposeranno, ma sarà solo un matrimonio sulla carta. Sarà Yigit a chiederglielo, per vivere come una vera famiglia, come ha sempre desiderato. Il ragazzo vorrà solo metterli alla prova, per vedere se sono davvero disposti a tutto per renderlo felice, come spesso dicono.

La cerimonia sarà privata e avrà luogo a casa di Ender. A parte Yigit, Caner e la domestica – che fungeranno da testimoni – non ci sarà nessuno.

Ender si trasferisce da Kaya, ma è solo una recita

Per rendere il tutto ancora più credibile, Ender si trasferirà a casa di Kaya. Il loro rapporto verrà costantemente bloccato dalla presenza di Sahika, che farà di tutto affinché il fratello non si avvicini troppo a Ender: temerà che possa cascarci di nuovo.

Ender e Kaya sembreranno non intenzionati a dare il via a una nuova relazione, anzi saranno più propensi a presentare la domanda di divorzio. “Visto che con Yigit le cose stanno andando bene, credo che il nostro matrimonio possa anche concludersi qui”, dirà una sera Ender, quando si troverà da sola nella sua camera da letto con Kaya.

Sahika interrompe l’intimità tra Kaya ed Ender

Ma tra Kaya ed Ender ci sarà un momento di elettricità sentimentale, fatto di sguardi accattivanti e mani che si sfiorano, e i due sembreranno pronti a vivere quel momento di intimità che si sono sempre negati. Solo che proprio in quel momento arriverà Sahika.

Si avvicinerà alla stanza di Ender e sentirà i due scambiarsi frasi dolci, come “mi sei mancato tanto”.

Sahika saprà che per separarli dovrà passare alle maniere forti, così fingerà che in casa ci sia un incendio. In un posacenere metterà dei pezzi di carta, accendendoli con un accendino per provocare del fumo, che farà scattare l’allarme antincendio.

Appena sentirà l’allarme, Kaya scatterà subito in salotto, ma solo una volta giunto lì, insieme a Ender, capirà che dietro c’è lo zampino di Sahika.