Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano il crollo del matrimonio tra Yildiz e Halit. Quella che era iniziata come una trappola tesa da Yildiz per allontanare Leyla dall'azienda, si trasformerà in un pericoloso boomerang: spinta dalla vendetta e dai consigli di Sahika, Leyla deciderà di sedurre realmente Halit, diventando la sua amante clandestina in un nido d'amore segreto. Tuttavia, il doppio gioco di Halit non sfuggirà a Zerrin, che avvertirà Yildiz del pericolo imminente. Determinata a conoscere la verità, Yildiz si metterà al pedinamento del marito, seguendolo in taxi fino a un appartamento privato: bussando a quella porta, si troverà faccia a faccia con l'amara realtà, scoprendo che la donna che le ha rubato il marito è proprio la sua ex amica Leyla.

Yildiz incastra Leyla

L'amicizia tra Yildiz e Leyla si incrinerà quando Yildiz riceverà una busta dal mittente anonimo contenente delle foto che ritraggono Halit e Leyla insieme. In realtà, tra i due non ci sarà nulla, ma Yildiz farà di tutto per far cacciare Leyla dall'azienda. Arriverà persino a far credere a tutti che la ragazza abbia inviato delle sue foto osé a Kaya, ormai sposato con Ender.

Dalla vergogna, Leyla sarà pronta a rientrare a Smirne, ma cambierà idea quando scoprirà di essere caduta in una trappola.

Leyla seduce Halit

Questa trappola la porterà ad allearsi con Sahika, che le proporrà il suo piano di vendetta: avvicinarsi realmente a Halit per fare del male a Yildiz. Così, Leyla inizierà a fare gli occhi dolci a Halit.

Lui – bisogna precisare, “come al solito”, vista la natura del suo personaggio – cascherà alle lusinghe di Leyla, arrivando a darle una casa in cui vivere.

Casa che si rivelerà il loro nido d'amore: sarà il luogo in cui i due avranno i loro incontri clandestini.

Yildiz scopre Leyla e Halit nel nido d'amore

La loro storia, però, non resterà segreta a lungo. Zerrin, tornata dagli Stati Uniti per stare accanto a Lila, noterà che Halit si comporta in modo strano, capendo che, molto probabilmente, l'ex marito ha un'amante.

Non esiterà a dirlo a Yildiz: "Voglio metterti in guardia, non voglio che tu possa provare il dolore che ho provato io". Yildiz sarà delusa, ma allo stesso tempo determinata a scoprire l'identità della donna misteriosa.

Con un taxi, attenderà l'uscita del marito dagli uffici e lo seguirà. Lo vedrà entrare in una casa e non esiterà a bussare alla porta. Resterà sconcertata nello scoprire che Leyla è l'amante di Halit, ma, in cuor suo, se l’aspettava. Per Halit si prospettano periodi bui.