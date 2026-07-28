Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, rivelano che Alya scoprirà un segreto. Sarà Uğur a svelarle una verità taciuta per anni sulla reale paternità di Boran: una rivelazione che rischierà di mettere in grave pericolo il piccolo Deniz e far crollare ogni certezza di Alya.

Spoiler Far Away, Uğur minaccia Alya: 'Devo parlarti di tuo figlio'

Uğur farà capire ad Alya di essere a conoscenza di qualcosa di importante. In un primo momento, la donna chiarirà di non avere altro di cui parlare con lui.

La situazione cambierà quando Uğur tirerà in ballo Deniz: "Devo parlarti di tuo figlio".

Alya si allarmerà e gli chiederà che cosa possa riguardare il bambino, ma Uğur non vorrà affrontare l'argomento al telefono: "Se vieni, ti racconterò tutto". Preoccupata, Alya raggiungerà Uğur dopo aver seminato gli uomini incaricati di seguirla.

Uğur rivela ad Alya il segreto sulla nascita di Boran

Uğur parlerà inizialmente del matrimonio tra Alya e Cihan. Dirà di sapere che la loro unione è nata soprattutto dalla necessità di proteggere Deniz dopo la morte di Boran e dalla paura che il bambino possa diventare vittima delle tensioni tra le famiglie.

A quel punto, però, lancerà un allarme, spiegando che il bambino potrebbe correre un rischio ben peggiore. Alya pretenderà delle spiegazioni e Uğur le dirà che Cihan e Boran non avrebbero lo stesso padre.

La donna respingerà subito quelle parole: per quanto ne sa, Boran è figlio di Azem Albora, esattamente come Cihan. Uğur, però, insisterà e le racconterà quanto appreso da suo padre.

Sadakat e il segreto del passato con Ecmel

Secondo il racconto di Uğur, suo padre avrebbe conosciuto una vicenda del passato di Sadakat. Quando era ancora molto giovane e non era sposata, la donna sarebbe rimasta incinta.

"Il padre del bambino era Ecmel Albora", rivelerà Uğur.

Alya faticherà a credere alle sue parole e continuerà a sostenere che una simile ricostruzione sia impossibile. Uğur, tuttavia, chiarirà le conseguenze che quella verità potrebbe avere nel presente: se Boran fosse davvero figlio di Ecmel, Deniz sarebbe suo nipote.

'Deniz è a rischio': l'allarme ad Alya nelle prossime puntate

È proprio Deniz a rappresentare la principale preoccupazione di Uğur. Il medico farà notare ad Alya che Ecmel, una volta scoperto il legame di sangue con il bambino, potrebbe volerlo nella propria famiglia.

"Se Ecmel Albora è il padre di Boran, tuo figlio potrebbe essere in un pericolo molto più grande", le dirà Uğur.

Alya sarà sconvolta dall'ipotesi, soprattutto perché il suo matrimonio con Cihan è nato proprio con l'obiettivo di proteggere Deniz dalle conseguenze della morte di Boran.