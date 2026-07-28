Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, rivelano che Alya vivrà momenti di profonda agitazione a causa di una chiamata misteriosa. Un messaggio insolito sul display e un duro scontro telefonico segneranno la sua giornata, facendola precipitare in uno stato d'ansia che culminerà in un incubo notturno.

Spoiler Far Away: la strana chiamata sul telefono di Alya

Il telefono di Alya riprenderà a squillare. Sul display del dispositivo non comparirà il nome del mittente, ma un'insolita scritta in turco: "Açma!", che significa letteralmente "Non rispondere!".

Dopo aver visto la chiamata, Alya apparirà talmente turbata che chi le sta accanto noterà il cambiamento nel suo volto. "Alya, sei diventata pallida. Stai bene?", le dirà Cihan. Lei cercherà di minimizzare e dirà di essere semplicemente in ritardo per andare in ospedale.

Alya furiosa al telefono, chi la sta cercando?

La questione, però, non sarà affatto chiusa. Alya avrà un duro confronto telefonico con la persona che continua a cercarla: "Non chiamarmi mai più. Quante volte ti ho detto che non voglio parlare con te?".

Alya non vorrà nemmeno ascoltare ciò che l'interlocutore ha da dirle: "Bloccherò questo numero e lo cancellerò. Non provare più a cercarmi in nessun modo. Basta". Resterà però un interrogativo: chi si nasconde dietro quelle telefonate e perché Alya non vuole avere più alcun contatto con questa persona?

Alya ha un incubo nella notte, Cihan la conforta

Alya proverà a proseguire normalmente la sua giornata, ma nella notte vivrà un altro momento difficile. Dopo essersi addormentata, inizierà ad avere un incubo e sarà Cihan ad accorgersi che qualcosa non va.

"Alya, Alya. Stai avendo un incubo", le dirà cercando di svegliarla.

Quando Alya aprirà gli occhi, Cihan si assicurerà che stia bene e le proporrà di portarle un bicchiere d'acqua. Lei cercherà ancora una volta di tranquillizzarlo: "Sto bene, non preoccuparti". Cihan, però, prima di lasciarla riposare, le farà capire di esserle vicino: "Io sono qui. Se hai bisogno di qualcosa...".

I nuovi episodi della serie turca Far Away vanno in onda su Canale 5 e sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.