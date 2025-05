Oylum scaverà a mani nude per salvare Kahraman da un carico di terra che lo travolgerà nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che Kahraman salverà Ozan da un incidente, ma finirà sotto 50 tonnellate di terra. Oylum disperata, continuerà ad urlare il suo nome fino a quando non riuscirà a trovare la mano di Kahraman. Le condizioni dell'uomo saranno molto gravi e sarà trasportato in ospedale.

Kahraman pronto a dare la vita per Ozan

Oylum accetterà di sposare Kahraman e volterà decisamente pagina con lui. La ragazza sarà davvero innamorata di suo marito che ricambierà il suo sentimento con sincerità.

Kahraman sarà un punto di riferimento importante per la vita di Oylum e del piccolo Can e sarà sempre pronto ad aiutare la sua famiglia. La serenità, tuttavia, lascerà spazio alla tensione quando ci sarà un incidente che coinvolgerà Ozan ai cantieri e che rischierà di terminare in tragedia.

Tutto avrà inizio quando Kahraman andrà a trovare suo cognato per sapere come procedono i lavori per la costruzione dell'ospedale. A un tratto ci sarà un terribile incidente, perché il camion scaricherà la terra proprio dove si trova Ozan e rischierà di sotterrarlo con il materiale. Kahraman, avendo intuito il pericolo, correrà verso suo cognato per salvarlo, ma finirà sotto la terra al suo posto. Oylum e Ozan urleranno all'operaio di fermarsi, ma lui non riuscirà a sentire le sue voci.

Oylum temerà per la vita di Kahraman

Oylum sarà disperata per Kahraman e scaverà a mani nude per tentare di liberarlo dal peso della terra. La ragazza urlerà in lacrime il nome di suo marito fino a quando non riuscirà a trovare la sua mano. Le condizioni di Kahraman, tuttavia, saranno molto serie e l'uomo, che non darà segni di vita, sarà portato urgentemente in ospedale.

Ozan si sentirà terribilmente in colpa perché suo cognato lotterà tra la vita e la morte per averlo salvato dal carico di terra. "C'erano quasi 50 tonnellate di terra" dirà Oylum terrorizzata da quello che è appena accaduto. La ragazza si stringerà a Ozan in attesa di notizie da parte dei medici.

Kahraman e Oylum non sono ancora una coppia

Nelle puntate in onda in Italia, Kahraman ha baciato Oylum e le ha dichiarato i suoi sentimenti. La ragazza ha ricambiato il bacio, ma non ha potuto andare oltre perché non è certa di quello che prova. Oylum ha parlato con Kahraman e gli ha detto che per lei l'unica cosa che conta è suo figlio e non è pronta ad impegnarsi con un uomo.

Ferito, Kahraman ha deciso di lasciare tutto e ricominciare in Argentina. L'uomo era sulla strada per l'aeroporto quando Mualla lo ha fermato: "Can è figlio di Tolga", gli ha detto rimescolando le carte. La donna ha spiegato a suo nipote che pur sapendo che Can non ha il sangue dei Dicleli, lei lo vuole in famiglia perché non avrà un'altra possibilità di avere un erede. Kahraman ha deciso di restare e ha chiarito con Oylum che gli ha spiegato di aver mentito per il bene di tutti.