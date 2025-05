Mercoledì 28 maggio è andata in onda l'ultima puntata dell'edizione 2024/2025 di Uomini e donne. Come ha anticipato Witty Tv qualche ora fa, il dating-show tornerà la sera del 30 maggio con la scelta di Gianmarco Steri, ma giovedì e venerdì pomeriggio non ci sarà il consueto appuntamento dalle ore 14:45 alle 16:10. La stagione, dunque, si è conclusa un po' prima rispetto al previsto e sui social c'è giù chi sente la nostalgia di Gemma Galgani e degli altri componenti del parterre Over.

Ultimo appuntamento al pomeriggio

A poche ore dall'inizio della puntata di Uomini e donne del 28 maggio, sui canali social di Witty Tv è apparso un messaggio che ha spiazzato tutti i fan del programma.

"Scoprite qui cosa accadrà. Appuntamento oggi alle 14:45 su Canale 5 per l'ultima imperdibile puntata prima della scelta di Gianmarco, in onda venerdì in prima serata", si legge su X questo mercoledì.

Cliccate QUI per scoprire cosa accadrà a #UominieDonne 👇🏻 Appuntamento oggi alle 14:45 su Canale 5 per l’ultima imperdibile puntata prima della scelta di Gianmarco, in onda venerdì in prima serata 😍https://t.co/AAah3XuFcX — Witty TV (@WittyTV) May 28, 2025

La stagione 2024/2025 del dating-show condotto da Maria De Filippi, dunque, non farà compagnia al pubblico fino alla fine della settimana come tutti si aspettavano: giovedì e venerdì pomeriggio, infatti, la trasmissione lascerà spazio ad altri format (al momento non si sa quali).

La reazione dei telespettatori

Da quando Witty Tv ha svelato che quella del 28 maggio è l'ultima puntata pomeridiana di Uomini e donne, sui social c'è chi ha commentato la notizia con un certo dispiacere.

"Non sto riuscendo a godermi la gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti sapendo che è l'ultima puntata", "Non si fa così", "Avevamo bisogno di un po' di preavviso", "Mi dovevo preparare psicologicamente alla fine della stagione", "In che senso è l'ultima puntata pomeridiana? Non ero pronto", questi sono solo alcuni dei messaggi che sono apparsi su X dopo che è arrivata la conferma che il dating-show non andrà più in onda al pomeriggio fino a settembre.

Gianmarco e Cristina chiudono l'edizione

Anche se giovedì e venerdì non andrà in onda il consueto appuntamento pomeridiano, tra due giorni i fan assisteranno al ritorno di Uomini e donne in prima serata. Il 30 maggio, infatti, sarà trasmessa su Canale 5 una puntata interamente dedicata alla scelta di Gianmarco.

Visto che il tronista ha concluso la sua avventura più di due settimane fa (per la precisione domenica 11 maggio), sul web circolano tutte le anticipazioni di quello che è successo in studio quando ha comunicato la sua preferenza nei confronti di Cristina.

Steri e Ferrara sono fidanzati da diciassette giorni, ma fino a ora non si sono mostrati insieme in pubblico nel rispetto delle regole del programma al quale hanno partecipato per tanti mesi. Dopo la messa in onda della scelta, la coppia sarà libera di usare i social e di comunicare con i fan.