In una delle ultime registrazioni della stagione di Uomini e donne, Giovanni Siciliano è tornato in studio per riproporsi a Francesca Cruciani. Stando alle segnalazioni che sono arrivate all'esperta di gossip Deianira Marzano in questi giorni, la conoscenza tra i due proseguirebbe a gonfie vele lontano dalle telecamere. Sul web si dice che la dama avrebbe conosciuto i figli del cavaliere e in molti li avrebbero visti in giro per la città di lui, tra casa e posto di lavoro.

Gli avvistamenti dopo la fine delle riprese

Tra qualche giorno andrà in onda la puntata di Uomini e donne in cui Giovanni chiederà un'altra possibilità a Francesca: a distanza di alcune settimane dalla loro ultima discussione in studio, il cavaliere e la dama si rivedranno e decideranno di riprendere la loro frequentazione.

Nell'attesa che venga trasmessa su Canale 5 la registrazione in cui si sono riavvicinati, Siciliano e Cruciani sono finiti al centro dell'attenzione per alcune segnalazioni che svelerebbero come stanno vivendo il rapporto lontano dalle telecamere.

"Lei dorme da lui da giorni e ha anche conosciuto i suoi figli. Oggi è andata nell'agenzia dove lavora", e ancora "Erano abbracciati in un locale", si legge sui social in questi giorni.

Stando a questi racconti, la conoscenza tra Giovanni e Francesca procederebbe alla grande e starebbe diventando sempre più importante visto che lei avrebbe incontrato i figli di lui.

Il lancio della scarpa in studio

La frequentazione tra Giovanni e Francesca è stata molto altalenante, ma il momento che ha fatto discutere di più è stato quello in cui lei gli ha lanciato una scarpa davanti a tutti.

Delusa dalla notizia che il cavaliere aveva corteggiato Marilù nello stesso periodo in cui usciva con lei, la dama di Uomini e donne si è sfogata tirandogli il tacco che indossava quel giorno in puntata.

Quel gesto sembrava aver messo fine alla conoscenza tra i due, invece qualche settimana dopo lui si è ripresentato agli Elios per chiedere un'altra possibilità e l'ha ottenuta.

Il pubblico di Canale 5 potrà assistere al riavvicinamento tra Siciliano e Cruciani nell'ultima settimana di programmazione del dating-show, quindi tra lunedì 26 e venerdì 30 maggio.

Tante coppie nel finale di stagione

Giovanni e Francesca non hanno lasciato il programma in coppia, quantomeno non in modo ufficiale come è accaduto ad altri componenti del parterre Over.

Il 21 maggio, per esempio, i telespettatori hanno assistito alla bella dichiarazione d'amore di Dennis nei confronti di Margherita e alla loro successiva uscita mano nella mano.

Nelle prossime puntate toccherà a Morena e a Francesco, e poi a Valentina e ad Emanuele.