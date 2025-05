Manca ancora una settimana alla fine del silenzio social di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Come ha anticipato il sito Lollo magazine, infatti, la scelta del tronista di Uomini e donne andrà in onda tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio e solo da quel momento la coppia potrà mostrarsi insieme pubblicamente. L'ultimo atto del percorso del tronista, dunque, sarà trasmesso all'inizio dell'ultima settimana di programmazione prima della pausa estiva.

La data delle puntate dedicate alla scelta

I fan di Uomini e donne si sono chiesti per giorni quando potranno vedere la scelta di Gianmarco su Canale 5, e nelle ultime ore hanno ottenuto una risposta.

Come si legge in rete, infatti, l'ultimo atto del trono di Steri sarà trasmesso in televisione tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio: visto che la registrazione in questione è durata un bel po', dovrebbe essere divisa in due parti.

Manca ancora una settimana, dunque, al momento in cui Steri potrà iniziare a condividere contenuti con la nuova fidanzata Cristina: il regolamento del programma, infatti, prevede che le coppie che si formano in studio non possono farsi vedere insieme né sui social né in pubblico finché non va in onda la puntata in cui c'è stata la scelta.

Il riassunto della scelta tra le corteggiatrici

La scelta di Gianmarco è stata registrata domenica 11 maggio, quindi da più di una settimana sono disponibili le anticipazioni dettagliate di tutto quello che i telespettatori potranno vedere tra martedì 27 e mercoledì 28.

Il tronista di Uomini e donne ha detto "no" a Nadia nonostante in studio fossero in tanti a pensare che la scelta sarebbe ricaduta su di lei. Stando a quello che si legge in rete, inoltre, pare che la giovane non avrebbe reagito benissimo al rifiuto del tronista che ha corteggiato per mesi davanti alle telecamere.

La preferenza di Steri, dunque, è andata su Cristina: al termine di un percorso litigioso e altalenante, i due hanno lasciato gli Elios mano nella mano e tra gli applausi di tutti i presenti.

Il silenzio social fino alla messa in onda

In queste ore si è appreso che Cristina e Gianmarco potranno mostrarsi insieme a partire dal 28 maggio, quindi fino ad allora i due useranno pochissimo i social.

Qualche giorno fa Steri è riapparso su Instagram solo per condividere una storia in cui invitava i follower ad adottare un cane che è alla ricerca di un padrone da tempo, mentre Ferrara non si fa viva da quando è stata scelta.

La nuova coppia di Uomini e donne dovrebbe poi essere ospite di una delle ultime puntate di Verissimo prima della vacanze, esattamente come successo con Martina De Ioannon e Ciro Solimeno.