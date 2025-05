La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e donne andrà in onda venerdì 30 maggio in prima serata su Canale 5 e questo cambio di programmazione ha scatenato la reazione dei fan del dating show, che sui social hanno criticato la scelta di Mediaset, definendola una "assurdità". Questo perché, gran parte del pubblico che segue da anni Uomini e donne, non è riuscita ad appassionarsi al trono di Gianmarco.

La scelta di Gianmarco sbarca in prima serata, pioggia di critiche: 'Che assurdità'

Dopo aver avuto conferma che Mediaset ha deciso di trasmettere la scelta di Gianmarco Steri nella prima serata di venerdì 30 maggio, i fan del programma si sono riversati sui social commentando questo cambio inaspettato di programmazione.

Leggendo i commenti apparsi su Facebook, gran parte degli utenti si dice esterrefatta e non si capacita di come questo trono, considerato come uno di quelli più noiosi e privo di empatia di sempre, possa finire in prime time. Tra le tante critiche, c’è quella di un utente che scrive: "In prima serata è un'assurdità. Ma per chi ci hanno preso?". Altri ancora: "Ridicolo fare una puntata intera per la scelta di questo qua", oppure c'è chi afferma che cambierà canale venerdì sera e guarderà altro.

Le critiche di Rosica: 'Quello di Gianmarco è uno dei troni più falsi'

Tra i tanti che hanno criticato la messa in onda della scelta di Steri in prima serata c'è anche Alessandro Rosica, che sulla sua pagina Instagram ha scritto: "Prima serata per uno dei troni più falsi della storia.

Mi piaceva Gianmarco, ma che pagliacciata. Quando vai nelle grazie di Maria non c'è niente da fare". Anche l'esperto di gossip si associa alle tante critiche degli utenti, a cui si aggiungono quelle dei fan di Tradimento, la soap tv turca che, venerdì 30 maggio, verrà trasmessa in seconda serata per lasciare spazio alla scelta di Gianmarco. Scorrendo questi commenti negativi, viene da pensare che la scelta di trasmettere l'ultima puntata stagionale di Uomini e donne in prime time potrebbe non essere una mossa azzeccata da parte di Mediaset, anche perché andrà a scontrarsi con la finale di Sognando Ballando con le Stelle trasmessa su Rai 1.

Le anticipazioni sulla scelta di Gianmarco Steri

Gianmarco Steri, presente a Uomini e donne sin da settembre, prima come corteggiatore di Martina De Ioannon e poi come tronista, ha concluso il suo percorso nella registrazione dello scorso 11 maggio.

Dalle anticipazioni si è già a conoscenza che la sua scelta ricadrà su Cristina Ferrara, alla quale Gianmarco riserverà parole molto dolci e romantiche. Delusione per la non-scelta Nadia Di Diodato, che tratterà a stento le lacrime.